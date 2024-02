Alina Lozano responde ante las críticas sobre su imagen: 'Así como me veo me encanto'

Desde que la actriz Alina Lozano reveló su relación con el creador de contenido, Jim Velásquez, tanto ella como la pareja han sido blanco de varias críticas. Sobre todo por su diferencia de edad, que en principio sorprendió a más de uno, ya que se llevan 30 años.



Ahora, la artista fue víctima de nuevas apreciaciones negativas, pero esta vez relacionados con su apariencia física, así que no dudó en responder de forma contundente y directa a la seguidora que le habría reprochado por su imagen.

Sin duda, la interpreté se ha acostumbrado a tener varios comentarios alusivos a su vida personal e íntima, así que no es de extrañar que los más osados reciban una contestación por parte de la misma.



(Le puede interesar: Alina Lozano mostró como sería su reacción por una infidelidad de Jim Velásquez).



A pesar de las quejas y varias censuras, Lozano y Velásquez han logrado mantener su unión y demostrarse su amor, incluso en el altar, cuando el pasado 23 de noviembre los dos dieron el sí, y se unieron en matrimonio.

¿Qué le dijo Alina a su detractora?

Durante la dinámica de preguntas y respuestas a través de Instagram, Lozano le respondió, al parecer, a una mujer que le preguntó por qué supuestamente ella no "cuidaba más de su aspecto", como cuando participaba en la icónica novela de 'Pedro el escamoso' entre 2001 y 2003.



Además, se atrevió a asegurar que cuando tenía el papel de 'Doña Nidia' en la producción, su aspecto era más “distinguido”, sugiriéndole que volviera a vestirse y maquillarse como el personaje: "Ali, porque no te arreglas más, vuelve a ser 'Doña Nidia', te ves mejor".



(Siga leyendo: Alina Lozano y Jim Velásquez, entre lágrimas, revelaron que no vivirán juntos).

Ante la crítica, a la actriz no le tembló la voz para responderle de manera terminante a la supuesta fanática, aseverando que su cuerpo y la manera en la que se vista corresponden a sus gustos e identidad y que lo importante es cómo ella se sienta más cómoda consigo misma.



"Pues, Dianita te cuento que nos soy una licuadora para arreglarme. Soy una mujer que tiene soberanía sobre su cuerpo y así como me veo me encantó. Siento tanto que a ti no te parezca, mor, pero como dice la canción: 'no estoy aquí para complacerte'", puntualizó la también creadora de contenido en su historia.



La historia con la contestación fue replicada por varias cuentas de Instagram, donde algunos internautas le expresaron su apoyo a Lozano, afirmando que son muchas las personas que se creen con el derecho a criticar el aspecto de los demás, mientras hubo otros comentarios que le reprocharon su respuesta.



"Me encantó la respuesta. La gente es muy insolente";""Creo que la seguidora solo dio su opinión respetuosamente, yo también la recuerdo bien bonita y arreglada, eso no es malo creo yo"; "Pero que agresividad, solo que estamos acostumbrados a verte siempre hermosa, igual te amamos", fueron algunas de las opiniones más destacadas en la red.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias