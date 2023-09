La actriz Alina Lozano es una de las artistas reconocidas del medio, por haber participado en muchas producciones nacionales e internacionales.



En los últimos meses, la actriz se ha convertido en el foco de los medios de comunicación, puesto que, a través de sus redes sociales, expuso una supuesta relación que lleva con el joven Jim Velásquez, a quien conoció siendo su maestra en actuación.



La pareja ha sido fuertemente criticada, primero porque Lozano le lleva 30 años a Velásquez, así como también porque muchos consideran que esta relación es ficticia y solo fue creada para que ambos tengan más visibilidad en redes sociales.

Por otra parte, luego de que hace algunas semanas los dos actores admitieran que su relación había terminado, ahora se los ve nuevamente juntos e incluso comentan que se casaron en secreto en Cartagena.



La actriz ha compartido a través de su perfil de Instagram su reconciliación con Jim y cómo comparten distintos momentos en las playas de Cartagena.



En los videos se aprecia a Lozano en vestido de baño y dando consejos de cómo recuperar a un amor perdido y también compartió, por medio de historias, el tiempo que dedica a su supuesto 'esposo'.



(Le puede interesar: Video: Alina Lozano y Jim Velásquez aseguran que se casaron en Cartagena)



Sin embargo, un comentario de una seguidora fue la que ocasionó la respuesta de la actriz y esta vez no fue por su relación con Velásquez, sino por algo de su aspecto físico.

"Quítese la oscuridad de la entrepierna, señora", fue el comentario que quiso responder la actriz, para lo cual manifestó: "Yo pensé, ¿a qué se referirá esta señora?, ¿tendré energías oscuras ahí’ (...) la oscuridad natural de la piel, porque ahora hay que blanquearse ahí para darle gusto a ciertas personas (...) me parece maravilloso si la mujer lo quiere hacer, pero no es una obligación”.



(Lea más: ¿Volvieron? Alina Lozano y Jim Velásquez, después de su ruptura, se fueron a Cartagena)



‘Señora, quítese la oscuridad de la mente y la perversión porque qué hace mirándome la entrepierna”, puntualizó Lozano.



Así mismo, enfatizó que ella se viste como lo hace porque de esa forma se siente cómoda y bien: "Yo me siento bien compartir natural y entonces ahora resulta que para ponerme un bikini tengo que ir a hacerme un blanqueamiento”.



Por otra parte, en la publicación en que luce un vestido de baño negro, muchos fueron los internautas que comentaron el video. Entre los comentarios se encuentran algunos como: "Alina es muy bonita, pero si siento que si cambiara un poco la forma de vestir, resaltaría más su belleza", "me encanta tu personalidad, disfruta, vive. La vida es un ratito y todo se vale para ser feliz" y "Felicitaciones ser feliz no necesita permiso, un abrazo belllaaaa", fueron algunos de los mensajes que recibió la actriz.

Actriz Alina Lozano ante críticas por su ‘amor’: “No es mi nieto, es mi novio”

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Chris Evans: ¿quién es Alba Baptista, la afortunada esposa del 'Capitán América'?

Conozca a Texano, el loro que narra los partidos de la Selección Colombia

El insólito día en el que fue ‘ilegal’ comer empanadas en Colombia, ¿por qué?