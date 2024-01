Alina Lozano mostró como sería su reacción por una infidelidad de Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez son una de las parejas más sonadas de las redes sociales. Amados por muchos, criticados por otros, el reciente matrimonio sigue creando contenido referente a su relación y los supuestos problemas a los que se tienen que enfrentar.



Entre ellos, la infidelidad, como lo dejó claro la actriz en un último video publicado en su cuenta de Instagram, donde simuló cómo podía reaccionar si encuentra su marido engañándola con otra mujer.

Vale recordar, que la pareja, que ha sido muy controversial por su diferencia de edad, pues ella tiene 54 y él 24, contrajo matrimonio el 23 de noviembre en una lujosa capilla en Subachoque, acompañados de sus familiares y amigos más cercanos. Así que su etapa como esposos recién están comenzando.

¿Cómo sería su posible reacción?

A manera de simulacro en un sketch de humor en sus redes sociales, la actriz reveló "cómo podría ser su reacción en caso de encontrar a su esposo engañándola con otra mujer".



El clip inicia con Jim acompañado de una mujer dentro de un baño, que al parecer le pide ayuda para cerrar un cajón, mientras los dos hablan de que este no entra a la gaveta debajo del lavamanos.

La siguiente toma muestra a Alina aparecer en escena con una cara de disgusto, pensando que su marido se encuentra traicionándola y procede a abrir la puerta del mismo para sacar a la desconocida por el brazo mientras le reclama de manera irónica por la supuesta infidelidad cometida en el baño.



Luego la actriz la lleva hasta la puerta del apartamento donde reside con Jim, echándola y sin recibir explicación, en tanto le grita: "Esto es una puerta de seguridad, usted acá no vuelve a entrar nunca".



Como era de esperarse, hubo varios seguidores que comentaron el video asegurando que Alina era cómica y que así debía "comportarse si encontraba a Jim siendo infiel", otros la criticaron, afirmando que ella no estaba para interpretar este tipo de contenido.



"Eso, Ali a defender su territorio"; "Solo hacen contenidos de doble sentido, ¿no tienen más creatividad?"; "Bueno el contenido, pero muy mamón cuando es de celos y toxicidad"; "Esas caras de la señora no son la verdad, y siempre el mismo vestido ,lástima la carrera de esta actriz", fueron algunos de los comentarios más destacados.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

