En los últimos días, la actriz Alina Lozano se sometió a un procedimiento quirúrgico en su rostro. Aunque no se ha recuperado en su totalidad, le tocó salir con los vendajes para realizar un trámite importante. Este se trataba de la renovación de la licencia de conducción y en sus redes sociales mostró la odisea que tuvo que pasar.

Para no tener que hacer una larga fila, la actriz decidió madrugar y acudir al lugar donde se hace este procedimiento en Chía, el municipio donde vive. “Hoy me vine acá a renovar mi licencia de conducción, pero resulta que está complicado. Si ustedes tienen esto pendiente, no sean como yo, a mí me dijeron que lo hiciera incluso antes de la operación y no lo hice”, explicó.



Asimismo, reveló que aunque llegó temprano ya había fila, pues a varias personas le había sucedido lo mismo que a ella y habían dejado este trámite para último momento. La actriz contó que había cerca de 100 personas esperando a que los funcionarios les distribuyeran las fichas para hacer el examen médico.



“Hay que recordar esto, no dejen para mañana lo que puedes hacer hoy, porque entonces te toca hacer unas filas kilométricas. Entonces ahí están las consecuencias, hoy estoy, no culpándome, pero sí asumiendo la responsabilidad afortunadamente, pues ya estoy mucho mejor”, contó.

La actriz mostró el avance de sus cirugías

En su red social mostró los avances que han tenido sus cirugías. En una trasmisión en vivo en su cuenta de Facebook, la actriz y su prometido Jim Velásquez enseñaron que ya le habían quitado los puntos.



“Estoy muy contenta, ya quería que me quitarán los puntos. La inflamación se demora en bajar bien unos 15 días. En general, en un mes ya estoy desinflamada, pero me siento muy bien”, comentó.



La actriz también sostuvo que con su cirugía no pretende entrar a los grupos juveniles, ni mostrarse como una de ellos.



“Yo no quiero competir con nadie, me llamo Alina Lozano. Yo me quiero ver con mi edad, no quiero competir con la juventud, no me interesa. No me interesa ser una barbie, esto es ser algo para mí. A veces me da como rabia, si Jim quiere conseguirse a una mujer de su edad que lo haga, pero no me interesa dejar de ser de mi edad”, concluyó.

La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velázquez se comprometieron en Bravíssimo

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

