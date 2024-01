Alina Lozano y Jim Velásquez dicen que los habrían estafado y ahora recibirían amenazas

Con el fin de celebrar la luna de miel, Alina Lozano y Jim Velásquez viajaron a Roma, Italia, pero lo que esperaban iba a ser un viaje de ensueño, terminó siendo una pesadilla o así se percibió con varios videos que ambos subieron a sus redes sociales.

En enero, la pareja de actores recién casados aseguraron que Alina habría contratado los servicios de una mujer para concretar pasajes y hospedaje en Europa.



No obstante, desde que iban a abordar el avión para iniciar su viaje, se empezaron a presentar inconvenientes como un supuesto cambio de fecha.



El viaje se haría al día siguiente de lo acordado inicialmente, hecho que los empezó a inquietar.

Alina Lozano y Jim Velásquez habrían sido estafados

Una vez llegaron a Roma, el hospedaje fue un nuevo drama: “Nosotros le habíamos pagado hospedaje y tiquetes. Llegamos a Roma y no teníamos dónde quedarnos, nos dejó tirados ahí con las maletas en el aeropuerto, después de un viaje de 15 horas (...). Todo el tiempo estaba comunicada conmigo, no es de las estafadoras que estafa y se desaparece, incluso eso sería mejor”, contó la pareja en Instagram.



Alina y Jim no dudaron en publicar nombre, fotografías de la mujer y su perfil de Instagram para agregar que en su descripción asegura ser “promotora turística, locutora deportiva, productora de eventos, además trabaja con mucho artista”, dicen los actores.

El 27 de enero, Lozano y Velásquez regresaron a la red social para asegurar que, tras sus denuncias, estarían recibiendo fuertes amenazas.



“Nos tienen amenazados, amigos, debido a todo lo que hemos revelado”, dijo Alina con la voz afectada por una bronquitis que padece en estos días.



Su pareja añade: “Alina está muy mal y no vamos a borrar nada, porque no nos parece justo que no pase nada con este tipo de personas”.



“Estoy experimentando pesadillas debido a la persistencia de esta estafadora. Su modus operandi no cambia, y sigue haciendo promesas falsas. Me escriben de números desconocidos que bloqueo todo el tiempo, me dicen cosas muy feas. Les insto a no caer en su engaño”, expone Alina visiblemente afectada emocionalmente.

“Hacemos responsable a Sandra Patricia Uscategui Niño de cualquier cosa que nos pase”, se lee en la descripción del video que suma más de 18 mil ‘me gusta’.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

