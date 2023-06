La actriz Alina Lozano, quien es recordada por su papel de ‘Doña Nidia’ en la novela ‘Pedro, el escamoso’, en los últimos meses se ha vuelto tendencia en redes sociales por su polémica relación con Jim Velásquez, que es 30 años menor que ella.



Aunque, algunas personas en redes sociales no les creen y dicen que solo estaban juntos para hacerse virales, ellos han confirmado en diferentes entrevistas que su relación es muy estable, incluso, se comprometieron el programa en vivo de ‘Bravíssimo’.

Una de las dudas que tienen los seguidores de la pareja, es como se llevan Jim Velásquez y el hijo de la actriz, quien actualmente tiene 16 años. Él se llama Samuel y es fruto de su relación con el actor Mijail Mulkay.



Samuel nació luego de que ella grabara la novela de ‘Pedro, el escamoso’. Actualmente, no es muy conocido en los medios de comunicación, ni lo han vinculado a la televisión.



(Lea también: Alina Lozano confirmó que se hará retoques estéticos antes de su boda con Jim Velásquez).



Alina Lozano y Mijail Mulkay se separaron hace bastante tiempo y por razón se comparten la crianza de su hijo. Samuel vive con la actriz acá en Colombia, pero constantemente visita a su padre en Estados Unidos.

Hace unos años, la actriz fue entrevistada por el programa ‘Bravíssimo’ y ahí reveló como ha sido la crianza de su hijo, como es su relación y los límites que ella debe colocar.



“Él tiene claro que soy la mamá. Desde ese papel, puedo ser amiga, reírnos, pero tiene claro los límites. El papá también está muy presente, aunque no este, si hay algo que tengamos que hablar, yo le digo y ahí está él”, comentó.



(Lea también: La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velásquez se comprometieron en Bravíssimo).



Asimismo, comentó que se tienen mucha confianza y que constantemente hablan entre ellos sobre diversos temas.

Por otro lado, en una entrevista con la emisora ‘Tropicana’ había comentado que Jim y su hijo se llevaban muy bien.



“Yo tengo un hijo de 15 años, mi hijo real tiene 15 años. Son súper amigos, no ha habido problemas hasta el momento. Lo único que le disgusta es que le diga hijastro”, comentó.



Asimismo, agregó: “Mi hijo es súper respetuoso con esos temas. Él [Jim] sí le pregunta a veces a mi hijo que, si me ha visto hablar con alguien, y si me puede mirar el teléfono [risas]”.

La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velásquez se comprometieron en Bravíssimo

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Marlon Wayans tildó a United Airlines de 'racistas': exigió vuelos gratis para sus fans

Participante de 'MasterChef Celebrity' rompió en llanto: ‘Quedamos con ese vacío’

Clara Chía y Piqué fueron vistos celebrando en una cita romántica