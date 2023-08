Recientemente, Alina lozano y Jim Velázquez sorprendieron a sus seguidores al confirmar que su relación había llegado a su final. Por esta razón, la actriz realizó un Facebook Live y reveló las verdaderas razones por las ella decidió terminar su compromiso.

Lozano empezó contando que su prometido nunca le informó de un viaje que iba a hacer, además de que ahí iba a estar su exnovia. Ella se enteró de lo que estaba ocurriendo gracias a un video que publicó Jim en su redes, en él que contaba como se conoció con su exnovia. Sin embargo, lo que más llamó la atención era que estaban vestidos como novio y novia.



Esto le molesto bastante a la actriz y por eso tomó la decisión de terminar: “Tengo que reconocer que si estoy súper afectada. Hoy que llegué a mi casa, a mi ambiente, y se vienen todos los sentimientos”, comentó.



(Lea también: 'Mi relación con Alina se acabó': Jim Velásquez, entre lágrimas, sobre su relación).



Asimismo, indicó: "se nos salió, complemente de las manos esto. Una relación debe tener bases fuertes, el amor no es para sufrir, yo paro en el momento en el que el tema no es sano para mí”, confirmó con los ojos lloros.

Por último, detalló que ella como mujer no estaba dispuesta a negociar la lealtad, además, confesó que toda la situación la hizo sentir desilusión y que no se trata simplemente de celos, sino de falta de transparencia en la relación.



En las últimas horas, lozano reapareció en su perfil de Instagram y le contó a sus seguidores que está herida por lo que estaba pasando. Sin embargo, ella no era la única que estaba sufriendo en su hogar, pues su gato Romeo tenía un cuello ortopédico.



(Lea también: Polémica por pesada broma de Alina Lozano y Jim Velásquez: fingieron tener un accidente).



“Dicen que las penas no llegan solas, ¿cierto? Ambos, mi gato y yo, estamos tristes. Él, porque otro gato lo hirió… Yo también estoy herida. Anoche no dormimos”, afirmó.

Incluso, la intérprete de 'doña Nidia' admitió que ella y su felino tienen una personalidad similar, ya que el se comporta bien, pero también es muy bravo. “Toca que ambos nos ayudemos. Él se porta bien, es bravo, me parezco tanto a ese gato“, finalizó.

Alina Lozano y Jim Velásquez se comprometieron en directo

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

