La pareja conformada entre Alina Lozano y Jim Velásquez lleva un año y tres meses de relación y actualmente es una de las parejas más mediáticas de la farándula nacional por su diferencia de edad y su reciente compromiso.



Hace pocos días, la actriz publicó en su perfil de la red social Facebook, que luego de más de un año de noviazgo con el joven, pudo conocer a la mamá de Jim, su suegra.

"Estaba muy nerviosa, por muchas razones, hasta le pregunté de una vez cómo quería que le dijera, la verdad no me importa ser contemporánea”, explicó la actriz.



Lozano manifestó que al principio pensó que la mujer la juzgaría como lo han hecho muchos en redes sociales, por su relación con Jim: “Hay mujeres que se han ofendido muchísimo y que me desean lo peor con mucha amargura, por eso me di cuenta de que las mujeres debemos ser más validadas”, no obstante, la actriz confiesa que luego de unos minutos se sintió mejor porque "le pareció una mujer muy linda, sencilla y bonita".



Así mismo, afirmó que aunque se encontraba nerviosa de conocer a su suegra por ser contemporánea suya, en el fondo sabía que sería una persona agradable por cómo es Jim.



La actriz envió un mensaje a todas las mujeres qué tal vez no llevan una relación cordial con sus suegras: “Hoy saludo a todas las suegras, a las nueras, y ojalá que podamos remontar esa historia de competencia, ya que esa relación es importante. Además, uno como pareja debe reconocer ese profundo respeto”.



En los comentarios que recibió la actriz tras la publicación están: "Yo también espero ser muy buena suegra porque he tenido la fortuna de tener suegras maravillosas, que me han aceptado en sus hogares con calidad humana!! Que vivan las suegras!", "A mi me parece maravilloso que tu seas feliz sin importar lo que piensen los demás. Y te deseo lo mejor", "Que hermosa eres y claro que para el amor no hay edad, disfruta hermosa mujer", entre otros.



Hace pocos días la actriz se sometió a algunos procedimientos estéticos para mejorar aspectos en su rostro que consideraba que no le favorecían.

La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velásquez se comprometieron en Bravíssimo

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

