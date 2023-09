En una entrevista, la reconocida actriz Alina Lozano abrió su corazón y dio detalles sobre una grave enfermedad que padeció: "Los dolores son un infierno".

(Lea también: Video: Alina Lozano y Jim Velásquez aseguran que se casaron en Cartagena).

Durante una entrevista para la revista 'Vea', la actriz mencionó que además de sufrir covid, la reconocida intérprete de personajes había enfrentado la pérdida de su madre.

En la actualidad, Alina Lozano, reconocida por su participación en populares producciones como 'Pedro el escamoso', 'El señor de los cielos' y 'Pa' quererte', entre otras, reveló que durante ese periodo también sufrió los estragos de un poderoso virus que le causó intensos dolores y sufrimiento.

Experiencias como estas la llevaron a reflexionar y aprender importantes lecciones y se dio cuenta de la importancia de poner su salud y bienestar emocional en primer lugar. Como resultado, decidió convertirse en coach y empezar a ofrecer charlas y talleres que complementaban su labor como actriz.



Dichas facetas en su vida le permitieron compartir su experiencia y ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia el bienestar y la felicidad.

(Siga leyendo: ¿Volvieron? Alina Lozano y Jim Velásquez, después de su ruptura, se fueron a Cartagena).

¿De qué enfermedad sufrió Alina Lozano?

Según lo revelado por la actriz durante la entrevista, la historia se originó cuando notó un salpullido en su espalda al mismo tiempo que comenzó a experimentar sensación de fatiga



En lugar de consultar a un profesional de la salud, optó por automedicarse siguiendo los consejos de amigos. Ingirió un exceso de un remedio natural en forma de gotas, mucho más de lo recomendado por su conocido, y lamentablemente, la situación se agravó aún más.

Al final, la actriz se dio cuenta de que su cuerpo estaba luchando contra la famosa culebrilla, una enfermedad que los médicos identifican como el virus del herpes zóster.

(De interés: ¿Quién es Mijail Mulkay, el exesposo de Alina Lozano?).

Facebook Twitter Linkedin

El nombre de Alina Lozano se dio a conocer cuando participó en Romeo y buseta, producción de RCN Televisión. Foto: Instagram: @lozanoalina

"Me automediqué sin saber lo que tenía y tratando de buscar respuestas a ese malestar tan grande que sentía. Me dijeron, 'tómese una gotita', pero yo me tomé como cuatro de manera irresponsable, en lugar de haberme ido al médico de una vez", expresó Alina, quien además se aplicó una pomada y conoció su estado de salud cuando finalmente consultó a un médico debido a que la situación empeoró.



"Me daba pena decirle a la doctora, porque, además de las gotitas, me había untado una crema (de ese mismo extracto) (…) Pero cuando se lo enseñé me dijo: 'Alina, tú tienes herpes zóster. ¿Tú sabes lo que es la culebrilla?'. Todo ese malestar que había tenido en los días previos era por el herpes", indicó la actriz.

Después de recibir el diagnóstico, Alina pasó dos días en el hospital experimentando intensos dolores. Una vez que fue dada de alta, esperaba que su terrible experiencia hubiera terminado, pero lamentablemente no fue el caso.

"Los dolores son un infierno, yo nunca había sentido un dolor así, nunca, nunca. Es como si te estuvieran disparando tachuelas a gran velocidad que te atraviesan el cuerpo y no pararan de dispararte nunca, las 24 horas", expresó Alina.

Las circunstancias la llevaron a ser hospitalizada nuevamente. Durante su segunda hospitalización, le administraron un medicamento derivado de la morfina para aliviar en cierta medida su malestar.

"Fueron siete horas de nirvana y te juro que desde entonces entiendo que existan adicciones a ciertas sustancias, porque yo estuve en el paraíso, me la pasé feliz durante siete horas sin dolor”, reveló la actriz a 'People' en español.

Hoy en día, la actriz se encuentra en buen estado de salud y afortunadamente no experimentó secuelas graves de la enfermedad, que a veces pueden persistir. En ocasiones, ha tenido episodios de herpes labial y una sensación de malestar en su cuerpo, pero siempre consulta a un médico de inmediato.

Actriz Alina Lozano ante críticas por su ‘amor’: “No es mi nieto, es mi novio”



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Vittoria Ceretti: la posible novia de DiCaprio tiene 25 años y es una supermodelo

"Estoy muy feliz y plena": Carolina Cruz contó detalles de su relación con Jamil Farah

Daniel Arenas sobre infidelidad: ‘El que quiere faltar el respeto a su pareja, lo hace’