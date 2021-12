La actriz Alina Lozano, recordada por su interpretación de ‘Nidia Pacheco’ en la telenovela ‘Pedro, el escamoso’, contó en sus redes sociales una desafortunada anécdota que vivió esta semana en una de las estaciones del sistema TransMilenio.



“Cuando voy en TransMilenio, que lo uso mucho, regularmente me reconoce la gente, me saluda, me tomo fotos, en fin, la maravilla”, comenzó contando en las historias de su cuenta de Instagram.

La también actriz de ‘El último matrimonio feliz’ dijo que, en esa ocasión, se le olvidó llevar la tarjeta para ingresar al sistema y, para su sorpresa, esta vez no la reconoció nadie.



“No me reconoció nadie y no llevé la tarjeta. Y resulta que ahora no se puede comprar tan fácil como uno lo hacía antes. No pude comprar la tarjeta ni el pasaje, nada”, aseguró.



Así que Lozano, quien en julio de este año contó su experiencia tras salir de la UCI al contagiarse de covid-19, decidió preguntarle a los demás usuarios del sistema si le podían vender un pasaje de TransMilenio.



“Entonces me tocó empezar a decirle a las personas que iban pasando que si por favor me podrían vender un pasaje. Y yo dije: ‘Ah, es fácil, porque me reconocen y me van a ayudar’”, enfatizó.

Nadie reconoció a Alina Lozano en Transmilenio…yo tampoco lo hubiera hecho… no veo TV colombiana 🤷🏻‍♂️😲 pic.twitter.com/ubjSTW6lL1 — YoSoyCívico (@leolemoine) December 2, 2021

Sin embargo, lo que parecía una tarea sencilla terminó siendo una labor complicada por la indiferencia de los otros usuarios del servicio de transporte.



“Pero nadie me reconoció. Pasaron como diez personas y ninguna me vendió el pasaje. Hasta que un señor, muy humilde, se acercó y me dijo ‘Deje esa cara de angustia que yo le vendo el pasaje’”, concluyó.



De hecho, no se sabe si el hombre la reconoció. Eso sí: le tendió una mano como debería ocurrir entre un ciudadano y otro.



La actriz agradeció al señor que le ayudó, dijo que era un hombre “de buen corazón” dado que le permitió resolver el ligero inconveniente.



En sus redes sociales, Alina suele contar este tipo de anécdotas y ofrecerse a hacer campañas de publicidad.



La actriz, de 52 años, tiene en Instagram más de 148 mil seguidores. A nivel profesional ha participado en producciones recientes como ‘El tesoro’ y ‘Pa’ quererte’.

¿Por qué ‘Nidia’ no pudo comprar la tarjeta?

Aunque la tarjeta TuLlave tiene un valor de 6 mil pesos y puede ser adquirida en todas las estaciones de TransMilenio y puntos de personalización, el pago se hace cuando el trámite se da por primera vez o en caso de extravío o pérdida.



Sin embargo, la actriz había olvidado su tarjeta, así que no aplicaba ninguna de las condiciones mencionadas.



Por otra parte, para personalizar la tarjeta es necesario dirigirse a uno de los puntos de personalización del Distrito con su documento de identidad. Personalizar la tarjeta le permite recuperar el saldo en caso de pérdida o robo.



También puede sacar su tarjeta con el Sisbén, una propuesta que tiene como objetivo permitir que las personas con una menor capacidad de pago puedan acceder al Sistema Integrado de Transporte público SITP en sus componentes Zonal y Troncal.



Este beneficio da distintos descuentos en el valor del pago. Para servicios troncales el valor del pasaje es de $1.800 pesos; para servicios zonales es de $1.650; el valor de los transbordos es de $0 de Troncal a Zonal o entre Zonal y Zonal para las personas con puntaje entre 0 y 30.56 puntos en base de datos del Sisbén.



De manera más reciente, el sistema permite hacer la recarga virtualmente desde la aplicación TuyaPay, pero se debe validar desde una estación de TransMilenio, un proceso que facilita la tarea de obtener el pasaje si no tiene puntos de recarga cerca o no cuenta con efectivo.

La tarjeta TuLlave es una herramienta indispensable del transporte bogotano. Foto: Juan Diego Buitrago. Archivo EL TIEMPO

