La novela ‘Pedro, el escamoso’, que fue transmitida entre 2001 y 2003, ha sido una de las más queridas por los colombianos y fue protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes, quienes le dieron vida a los personajes Pedro Coral Tavera y Paula Dávila.



En los últimos días, se reveló que la novela va a tener una secuela y de hecho Miguel Varoni confirmó su participación. Sin embargo, Alina Lozano, quien en la producción era Nidia Estela Pataquiva, la viuda de Pacheco, lamentablemente comentó a través de sus redes sociales que ya no haría parte del proyecto.

Esta noticia ha entristecido a varios de sus fans que querían volver a verla en ‘Pedro, el escamoso 2’. Por este motivo, la actriz utilizó sus redes sociales para dar a conocer los motivos por los que rechazó este proyecto.



“Es una noticia que pone triste a algunos de ustedes que me siguen y que me quieren. No voy a estar en la versión que van a hacer 20 años después de ‘Pedro, el escamoso’. Decir que no me afecta sería mentir y no salgo en las redes sociales a decir mentiras con relación a trabajo y a mi profesión no. Doña Nidia no va a ser interpretada por Alina Lozano”, afirmó la actriz.



(Lea también: Las exigencias que Miguel Varoni habría puesto para volver a ser ‘Pedro, el escamoso’).

Asimismo, reveló que uno de los motivos por los que dijo que no, era porque no se había llegado a una buena negociación con el canal. “Creo que he construido algo importante para mí, pero hay un momento en que uno tiene que hacerse a un lado y decir ‘qué lástima y qué desafortunado que no se haya llegado a la negociación’ porque me hubiese encantado estar ahí”, aseguró.



Por último, comentó que aunque le entristece dar esta noticia, ella sabe que es la mejor decisión y está tranquila con ello. “Mi interpretación la pueden seguir viendo en las plataformas, doña Nidia siempre estará conmigo y con ustedes”, concluyó.



(Lea también: Las razones que hacen a la telenovela 'Pedro, el escamoso' un ícono).

Alina Lozano subió este video a la plataforma de Facebook y hasta el momento ha acumulado más de 62 mil visualizaciones, más de 3,3 mil ‘me gusta’ y más de 600 comentarios de sus seguidores, los cuales han manifestado su tristeza por esta noticia.



“Si no estas no vale la pena, no es lo mismo, tú eres quien le da la alegría con tu personaje”; “Alina eres una gran artista que lástima que no estés en esa nueva versión de Pedro el escamoso”; “Muy triste noticia porque para mí ese papel que usted realizó fue espectacular para la actriz que tome este papel un reto total”, se lee en los comentarios.

La relación de Alina Lozano con un joven menor que ella



DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Fotos: Así se ve hoy la pequeña hija de Gabriela y Carlos Alberto en Padres e Hijos

Miguel Varoni bailó el famoso 'Pirulino' junto a Catherine Siachoque

Rapero '6ix9ine' estuvo en Medellín grabando video y envió mensaje a sus fanáticos