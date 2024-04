Alina Lozano confirma con Jim Velásquez que está embarazada a sus 55 años: ‘Se hizo el milagrito’

Alina Lozano y Jim Velásquez se han vuelto tendencia en las redes sociales, pues recientemente anunciaron que serán papás. Aunque en un principio Alina no se veía convencida con la idea de tener más hijos, la pareja hace unos meses reveló que sí querían tener un bebé.

Vale la pena recordar que a finales de 2023, Alina lozano, de 55 años, y Jim Velásquez, de 24 años, se casaron y celebraron su unión en una fiesta con sus familiares y amigos.

Desde ese momento la pareja ha mostrado el lugar donde iban a vivir y como se están organizando, sin embargo, sorprendieron a los internautas al revelar que querían tener un hijo y que se someterían a un proceso para lograrlo.

“Yo sé lo que van a empezar a decir, que eso es biológicamente imposible, que usted ya es una abuelita, va a ser la abuelita de ese niño, pero bueno sí, voy a ser lo que ustedes quieren que sea, pero para nosotros es mi segundo hijo y el segundo de mi amor”, comentó la actriz en un video.

Mostraron que se realizaron dos pruebas de embarazo, pero estas salieron negativas. Pero ellos no se querían dar por vencidos y dejaron sorprendidos a sus seguidores con el resultado de la tercera prueba.

“Me siento optimista, la tercera es la vencida, te confieso que sí he sentido cambios, cosas raras. Yo tengo referente de mi primer embarazo y hay algunas cositas, curiosamente yo que tengo siempre tantas ganas de comer, pero no estoy con el apetito, eso me pasó en mi primer embarazo, se me quitó completamente el apetito”, reveló Alina Lozano.

Asimismo, indicaron que esta era la última prueba de embarazo que se hacían para concebir de manera natural y en caso de salir negativa intentarían tener un hijo de otras formas.

“Hacemos nuestra tercera y última prueba de embarazo (...) esta vez fue Alina la que trajo la prueba de embarazo, las otras dos veces anteriores yo era el que iba y las compraba, la convencía de hacérsela, pero esta vez ella fue la que la compró y dijo me la quiero hacer”, comentó Jim.

Luego de esperar unos minutos en el baño, la actriz reveló que la prueba era positiva. “Vamos a ser papás”, gritó Alina.

Como era de esperarse este clip se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales, y varios internautas los han felicitado y les han deseado suerte en esta nueva etapa en sus vidas.

“Llore de emoción, tengo 37 y no he podido quedar embarazada”; “Felicidades. Yo estoy igual de emocionada, tengo 44 años y quede embarazada. Mi pareja tiene 58 años y estamos muy contentos, para mí es mi milagrito”, son algunos de los mensajes más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

