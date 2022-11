La actriz Alina Lozano, recordada por sus papeles en novelas como 'Pedro el Escamoso' y 'El último matrimonio feliz', ha estado en boca de los colombianos desde la última semana cuando le dio un beso en plena entrevista 'en vivo' a su novio 30 años menor que ella, para rechazar las críticas de quienes dicen que la relación es una farsa, porque ambos son actores.



Pero lo que más controversia ha causado entre sus seguidores es que, en medio del programa, Lozano aseguró que hay hombres que le han hecho propuestas "indecorosas" e incluso le han ofrecido dinero para salir con ella.

Aunque para muchos internautas Jim Velásquez, el actual novio de 23 años de Alina Lozano, podría ser su nieto y para otros tantos se trataba de una relación fingida para ganar seguidores, la actriz de 'Pa' quererte' desmintió todos esos rumores cuando en medio de una entrevista para la emisora 'Tropicana', no solo besó apasionadamente al joven actor, sino que hizo otras confesiones sobre las propuestas que le han llegado aún a sus 53 años.



Sin pelos en la lengua, Lozano señaló que incluso le han ofrecido dinero a cambio de salir con ella.



“Quiero contarles una cosa. Es la segunda vez que recibo de parte de un hombre propuestas indecorosas (...) La forma como estos hombres me miran a mí y a otras mujeres, me parece patética y muy triste. Me han ofrecido plata para salir con esas personas”, explicó la actriz.

Pero ahí no terminó la confesión, puesto que Lozano rechazó contundentemente que esos hombres actuaran como “depredadores y abusivos con las mujeres”.



Y señaló que sentía que esos mismos que le hacían propuestas "indecorosas" la veían solo como “una cosa que podían comprar”.

Hace un par de semanas la actriz también envió un fuerte mensaje a través de su cuenta de Instagram, en donde acumula más de 236 mil seguidores, para rechazar la cantidad de comentarios "indecorosos" que estaba recibiendo a raíz de declarar que estaba saliendo con una persona 30 años menor que ella, asegurando que ella no es “ningún objeto sexual”.



Además, con un video que cargó a la red social respondió que "yo no hago contenido de pareja con un hijo o con un nieto y que eso sí me parece loco y absurdo"

TENDENCIAS EL TIEMPO

