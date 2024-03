Alina Lozano confesó qué fue lo más difícil de convertirse en esposa de Jim Velásquez

Alina Lozano y Jim Velásquez llamaron la atención en las redes sociales cuando anunciaron que tenían una relación amorosa. El margen de edad que los separa fue la principal causa de las críticas hacia los actores, pero ellos han seguido firmes con su romance, e incluso, se casaron a finales del 2023. llamaron la atención en las redes sociales cuando anunciaron que tenían una relación amorosa. El margen de edad que los separa fue la principal causa de las críticas hacia los actores, pero ellos han seguido firmes con su romance, e incluso,

Los colombianos han tenido que enfrentar diversidad de hechos, como la presunta estafa de la que fueron víctimas por parte de una mujer que les habría vendido un falso paquete vacacional, cuando quisieron celebrar su luna de miel.

Asimismo, dijeron en sus redes sociales que tuvieron una pelea con un guarda de seguridad porque no quiso dejar pasar a Jim al apartamento en el que vive con Alina, al parecer, porque no tenía autorización de ingreso.

Alina Lozano habla de su matrimonio con Jim Velásquez

Ahora, la actriz de ‘Pedro, el escamoso’, volvió a llamar la atención de los internautas al activar la caja de preguntas en las historias de su perfil de Instagram, en la que recibió diversos mensajes relacionados con su matrimonio.

Uno de estos, llamó más la atención: “¿Qué ha sido lo más difícil de estar casada con Jim?”, le escribió uno de sus seguidores.

Alina aseguró que la diferencia de edad fue lo que más le costó, no obstante, con el tiempo superó dilema. “Al principio, todo el odio y la fobia hacia la edad, porque yo sea la mujer y sea la que es grande, uy. Así como dicen: ‘no me dejaron cuero’. Pero ya lo tengo puestecito otra vez, eso no me afecta. Pero sí fue muy difícil”, respondió.

Cabe mencionar que, en otro momento, la pareja publicó un video en el que se le preguntó a Jim Velásquez con qué otra actriz madura hubiera estado, en lugar de Alina Lozano.

El joven inició diciendo que nunca ha contemplado estar con otra mujer mayor que no sea su actual esposa, pero de haber sido diferentes las cosas, se habría fijado en Lorna Cepeda.

“La verdad, yo nunca he contemplado estar con ninguna mujer mayor que no sea Alina, pero seguramente sería con Lorna María Cepeda Jiménez. Ella me parece que tiene un swing, un talento y es de Cartagena y a mí me encanta el mar, entonces yo siento que ella me podría traer eso a mi vida”, confesó el creador de contenido.

Alina Lozano y Jim Velásquez quieren quedar en embarazo

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, la controvertida pareja anunció ante sus millones de seguidores la noticia de que se convertirían en papás.

“Amigos, les tenemos una noticia que nos tiene muy emocionados y es que vamos a ser padres”, dijo en los primeros segundos del video Jim Velásquez. Allí también habló de las críticas a las que están acostumbrados, dejando claro que solo importa su amor.

“Él por primera vez, yo por segunda vez, yo sé que van a empezar a decir ‘eso es imposible, ella es una cucha, usted ya está viejita, va a ser la abuelita de ese niño’, bueno sí, voy a ser lo que ustedes quieran, pero para nosotros es mi segundo hijo y el primer hijo de mi amor”, dijo Alina Lozano.

Aunque aun el embarazo no es un hecho, la pareja reveló que iniciarán un costoso procedimiento para que Alina Lozano pueda quedar embarazada y pueda traer al mundo al que sería su segundo hijo, primero con su actual esposo Jim Velásquez.

“Lo estuvimos hablando mucho, vimos todas las posibilidades, Alina ya investigó un montón hasta que accedió y está de acuerdo. Vamos a iniciar un proceso, un tratamiento para que Alina pueda tenerlo, engendrarlo y demás”, contó la pareja en la publicación.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

