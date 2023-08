La actriz Alina Lozano protagonizó, junto a Jim Velásquez, uno de los romances más sonados de los últimos tiempos de la farándula colombiana.



Aunque, parecía demostrar ser un amor indestructible, la relación se acabó de la noche a la mañana, dejando a todos sorprendidos por la ruptura.

(Le puede servir: Video muestra impactante robo de un celular a una moto en movimiento).

La mujer en redes sociales expresó lo siguiente: “No vamos a seguir haciendo contenido, no vamos a seguir como ex, no vamos a seguir como pareja. Realmente hicimos lo posible, lo intentamos todo, pero es el momento que cada uno siga su camino”.



La actriz le deseo la mejor de las suertes a su expareja por todo lo vivido durante la relación y le deseó muchos éxitos al joven en los caminos que emprenda.



La actriz ha afirmado que desde que terminó la relación con el joven Jim, le han llegado muchos pretendientes, por lo que fue enfática en que no está interesada en iniciar una nueva relación.

(Le puede ayudar: ¿Hamburgesa? Este es el gentilicio para las mujeres de Hamburgo).

“Qué alguien me explique este fenómeno que parece acompañar a las personas quererse involucrar cuando una persona ha terminado una relación, ya que aparecen pretendientes nuevos o reaparecen pretendientes antiguos y manifiestan su interés de retomar algún tipo de relación al saber que tu estas libre”, aseguró en historias de su cuenta de Instagram.



Por lo que recalcó que no está de acuerdo con estas actitudes afirmando lo siguiente:



“No me parece. El peor momento para que aparezca alguien en mi vida es este, porque yo estoy en pleno duelo y yo soy de las personas que hace su duelo. Soy de las que extraña, siente nostalgia y vive el duelo. Así que no queridos, no estoy disponible”, puntualizó en redes sociales.

(Le puede interesar: Sabrina, la bruja adolescente: así se ven hoy los actores de la popular comedia).

Según el portal proimágenes, Alina Lozano es una actriz de larga trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Ella se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático.



La serie de televisión en la que se dió a conocer fue ‘Romeo y Buseta’ en 1991 y saltó a la fama nacional cuando interpretó el papel de Nidia Pacheco en la exitosa novela ‘Pedro El Escamoso’ (2001-2003).

Actriz Alina Lozano ante críticas por su ‘amor’: “No es mi nieto, es mi novio”

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Conmovedor encuentro entre enfermera y la mujer que halló abandonada cuando era bebé

Joven que lava carros en Australia gana más que una persona con maestría en Colombia

Ella es la reconocida deportista y expareja de Daniela Tapia de 'MasterChef Celebrity'