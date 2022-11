Uno de los romances más escandalosos en redes sociales es el de la actriz Alina lozano y Jim Velásquez, pues se llevan 30 años de diferencia. Los internautas han acusado a la pareja de que su noviazgo es ficción, sin embargo, en una entrevista en Tropicana se dieron un beso y confirmaron que están juntos.

Alina Lozano es recordada por su interpretación de ‘doña Nidia ‘en la novela ‘Pedro el Escamoso’. En sus redes sociales ha recibido fuertes críticas pues muchos aseguran que Velásquez “Podría ser su hijo” y que sus videos solo son contenido de comedia.



La pareja de actores estuvo en ‘Cómo Amaneció Bogotá’ de ‘Tropicana’. Ahí confesaron cómo inició su relación y para los que dudaban de ellos se dieron un apasionado beso enfrente de las cámaras.



(Siga leyendo: Sin ‘Ricardo Jorge’, los divertidos comerciales de Davivienda para Qatar 2022).



Según, contó la actriz ella era su profesora de actuación, sin embargo, sus sentimientos cambiaron cuando empezaron a crear contenido para redes sociales. En un principio actuaban como madre e hijo, pero después decidieron cambiar la dinámica e interpretar a una pareja.

“Para mí, una relación, independientemente de la edad o de cualquier condición, es una situación que construye económicamente. Yo no estaría en una relación donde no construya vida o proyectos. Me parece chévere que piensen que es actuado porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla como ‘sugar mommy’”, comentó la actriz.



(Lea también: Polémica por presentador de TV dice que donará su semen para ‘mejorar la raza’).



Durante la entrevista, una de las locutoras del programa se mostró incrédula y comentó que ella le parecía que la relación de ellos “era puro show” y para mostrar lo contrarió lozano le dio un apasionado beso a Jim le cual quedó grabado en video.



En redes sociales muchos de sus seguidores han aplaudido su relación y han comentado que lo más importante es que ellos sean felices.

