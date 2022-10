Alina Lozano es, quizás, una de las actrices más queridas y recordadas de la televisión colombiana. Su interpretación de ‘Elvira Mora’ en ‘Pa Quererte’, ‘Nidia’ en ‘Pedro el Escamoso’ y ‘Leonor de Méndez’ en ‘Hasta que la plata nos separe’ le ha servido para, poco a poco, cautivar el corazón de cientos de televidentes.

Bien sea por su trayectoria artística -que acumula más de tres décadas- o por el contenido humorístico que publica en redes sociales, la actriz de 53 años siempre está dando de qué hablar: en esta oportunidad respondió, sin tapujos, a quienes la critican por grabar videos con tinte amoroso con un chico.

¿Amor prohibido o estrategia de redes?



Alina no ha querido quedarse atrás y, al igual que muchos otros artistas, ha incursionado en la creación de contenido en redes sociales. Plataformas como TikTok, Kwai, Instagram y YouTube se han convertido en sus fieles aliadas para compartir, con sus seguidores, detalles íntimos de su vida y, por supuesto, del sentido de humor que la caracteriza.



Es, precisamente, en redes que la recordada ‘Magnolia Penagos’ de ‘Las detectivas y el Víctor’ ha sido el blanco de cientos de críticas. ¿La razón? La presunta relación amorosa que sostiene con un joven actor que, a simple vista, tiene unos cuantos años menos que ella.

Se trata de Jim Velásquez -como se identifica en redes-, con quien la actriz publica a menudo videos humorísticos que dejan poco a la imaginación y, por el contrario, mucho a la especulación de los internautas que no se pierden un minuto de su vida.



Desde dedicatorias de canciones hasta trends de TikTok en los que bromean respecto a situaciones amorosas, Alina y Jim no han parado de inundar las redes sociales de contenido que no hacen más que dejar a la vista de todos el controvertido, jocoso y, para algunos, prohibido ‘romance’ que sostienen.

Uno de los clips que más encendió las alarmas de los internautas por una posible relación entre Alina y el joven actor fue compartido a inicios de este año -específicamente en marzo-. En este se logra observar a ambos artistas bailar el trend ‘Kiss my ass, goodbye’ al tiempo que una curiosa descripción acompaña la coreografía: “¿Uno de 20 puede con una de 50?”.

El video más reciente de la pareja tampoco ha pasado desapercibido -porque recrean un famoso diálogo de la red social de videos cortos-. En este Jim le dice a Alina: “¿Es cierto que andas diciendo que tú y yo nos agarramos de besos en la boca”; a lo que ella responde: “¿Yo? Yo no dije nada” y finaliza Jim al exclamar: “¿No? Entonces hay que cuidarnos porque ya nos vieron”.



“No sé pero estos dos realmente hacen una muy buena pareja, además de que ambos son muy graciosos”, “¿es cierto que son pareja?”, “que digan lo que digan, ¡siempre serás única y talentosa!”, son algunos de los comentarios que se leen en las redes sociales.

Aunque ninguno de los dos artistas ha confirmado o desmentido una relación, lo cierto es que Alina sí ha manifestado las estrategias que estaría llevando a cabo para monetizar su contenido en redes.



“Nosotros podemos proponer como actores y como artistas un contenido también. (...) Yo empecé con historias mías, pero ya estamos haciendo dramatizados”, dijo en diálogo con ‘Bravíssimo’. Lo que daría a entender que las situaciones que recrea en los cortos clips con Jim solo podrían tratarse de ficción.

Alina Lozano responde a las críticas



En una entrevista para el programa ‘La Red’, la actriz decidió romper el silencio y referirse al tema por el que ha estado en el ojo del huracán de los medios nacionales. Todo parece indicar que algunas personas han llegado a confundir a su supuesto novio con un nieto. “‘Ay, eso que hace con su nieto, tan chévere’”, fueron las palabras que Alina usó para recrear la situación.

“¿Mi nieto? Es mi novio. Entonces me miran y dicen ‘¿en serio?’ (…). Algunas se van sin decir nada, otras dicen ‘uy tan bueno, qué chévere. Yo también tengo mi historia por ahí’”, agregó Lozano ante las cámaras en tono jocoso.



Por su parte, la artista también se refirió a su manera de crear contenido en las plataformas digitales. “Desde esa narrativa para contarles de una manera un poco jocosa, un poco divertida, pero siempre historias reales. Soy yo, realmente, y esa soy. No me acicalo mucho, amo la vida”, mencionó.

De acuerdo con lo que ha explicado, la inspiración para sus populares videos de TikTok surgió de experiencias pasadas, pues años atrás sí habría sostenido un romance con alguien mucho menor. Pero, ahora, todo se trata de una puesta en escena.

