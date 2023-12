Algunos alimentos que podrían comer nuestras mascotas en Navidad

Los dueños de las mascotas suelen tratar a estos animales domésticos como si fueran parte de la familia, por esto muchas veces se cometen algunos errores al tratar de consentirlos o premiarlos con alguna comida que, probablemente, no sea buena para el organismo de los peluditos.



(Lea también: Comida saludable y alimentos prohibidos para mascotas).



En esta época navideña se suelen tener sobre la mesa diversas preparaciones que pueden resultar tóxicas para los perros y los gatos, por lo que tampoco es una buena idea darles las sobras de lo que quedó de las fiestas para el día siguiente. Si quiere hacer algún cambio en su dieta, debe consultarlo con un profesional en veterinaria.

¿Qué alimentos puede comer su mascota?



Las rodajas de pavo que no cuentan con ningún tipo de hueso pueden ser una buena opción para compartir con sus peluditos, debe evitar darles una porción con alguna salsa o guiso para prevenir alguna reacción alérgica.



El pollo es otra opción que suele encantarle a todas las mascotas, al igual que la anterior proteína, no debe estar acompañado por algún aderezo o contener sal, con el salmón ocurre lo mismo, según ‘Gabrica’.



(Siga leyendo: Pollo amarillo vs. pollo blanco: diferencias ‘nutricionales’ y cuál es mejor).​

Las papas también son una buena opción para cambiar por esa fecha especial la comida de su mejor amigo, el arroz blanco o integral no son tóxicos para los animales domésticos, de acuerdo con ‘El comercio’.



Las frutas como la manzana y la pera pueden ser muy deliciosas para el paladar de su felino o canino, pero recuerde que debe dárselas sin el centro de las mismas y bien picadas para que no se atoren. En cuanto a los vegetales, la lechuga y la zanahoria son una buena opción.



​(De interés: Recomendaciones para tener mascotas saludables y bien nutridas).

¿Qué alimentos no puede comer su mascota?



Dos de los ingredientes de los que más se suele hablar son los huesos y el chocolate, en el caso del primero, debe evitarlos porque pueden romperse con mayor facilidad, por lo que su mascota puede tragárselo entero y, posteriormente, bloquear su aparato digestivo.



En cuanto al componente hecho de cacao, puede causarle una intoxicación e incluso la muerte, tanto para los perros como para los gatos, ya que no pueden descomponen una sustancia llamada teobromina, por lo que pueden presentar vómitos y convulsiones y el fallecimiento, según el medio español ‘El Diario’.



(De interés: Flor de Navidad: la planta que debe mantener lejos de sus mascotas por peligrosa).

Los panes también deben evitarse, ya sea en pudines, pasteles, panetone o cualquier otra presentación, esto porque puede contener varios ingredientes a los que las mascotas suelen ser alérgicas, como los frutos secos.



Puede que por error se riegue alguna botella de vino o cerveza en el suelo y que su peludito corra rápidamente a lamer el alcohol, esto debe evitarlo a toda costa, pues su organismo no puede digerirlo, por lo que puede causarles un coma etílico, fallos renales, daños en el hígado o alteraciones neurológicas, de acuerdo con la revista ‘Vinetur’.



Las uvas también resultan tóxicas para las mascotas porque pueden generar problemas renales, incluso las uvas pasas, que resultan casi igual de dañinas al chocolate, según ‘Gabrica’.



Finalmente, los alimentos grasos como los buñuelos, la lechona o cualquier tipo de carne que contenga algún gordito porque la grasa animal puede darles estrés gástrico que provoca vómitos y diarrea, en algunos casos provoca alergias alimentarias.

Un cementerio para despedir a nuestras mascotas

Más noticias en EL TIEMPO

¿Va a viajar con su mascota en avión? Tenga en cuenta requisitos y recomendaciones

¿Tener gatos podría aumentar el riesgo de tener esquizofrenia? Esto dice un estudio

¿Su gato destruye el árbol y el pesebre? Consejos para alejarlo de la decoración

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO