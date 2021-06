¿Qué es el 'aliento de diablo', nueva táctica de robo en Hong Kong?

Los residentes del barrio Wan Chai, ubicado en Hong Kong, lugar reconocido por su vida nocturna y por la presencia constante de turistas, experimentan preocupación por una nueva modalidad de robo.

Al parecer, los delincuentes soplan un polvo en el rostro de sus víctimas, quienes sufren una pérdida de memoria y luego encuentran su cuenta bancaria vacía.



El relato de Stuart (nombre ficticio para proteger su identidad), un británico de 36 años, fue compartido por ‘AFP’. Según la agencia, el hombre necesitó varios días para recordar y solo al hablar con otra víctima, comprendió lo que le había ocurrido.

Mientras conversaba con una mujer a la salida de un bar, se le acercó un hombre con una mirada determinada. "Pensé que iba a golpearme, pero solo me sopló algo al rostro", afirmó Stuart.



"Me reí. Pero eso es todo. No me acuerdo lo que pasó después", añadió. Al día siguiente, habían sacado 80.000 dólares de Hong Kong (equivalentes a unos 40 millones de pesos) de su cuenta bancaria.

Según la Policía ha habido cerca de 90 reportes parecidos. Foto: iStock

El hombre lamenta lo ocurrido principalmente porque hace año y medio se mudó a la ciudad con su esposa y actualmente esperan un hijo. Además, según él, las autoridades dudaron de su relato: “La policía dijo que yo estaba simplemente borracho”.



Dadas las circunstancias, los gerentes de los bares del barrio y varios habitantes crearon grupos de WhatsApp con el objetivo de identificar a los estafadores y protegerse del ‘aliento del diablo’, como denominaron a la táctica de robo.



Los estafadores estarían utilizando escopolamina para drogar a sus víctimas, una sustancia que afecta a la voluntad y puede provocar una pérdida de conciencia.

La escopolamina al puesta en una bebida puede ser indetectable. Foto: Juan Pablo Rueda / Archivo EL TIEMPO

¿Por qué hay tanta preocupación?

Hong Kong es considerada una de las ciudades más seguras del mundo y antes de la pandemia los asaltos eran contados, pero ahora parecen ser un fenómeno generalizado.



"Se ha convertido en un enorme problema", dijo el propietario de un bar, quien reconoció que varios de sus clientes han sido víctimas. "La policía patrulla toda la noche, pero no parecen capaces de resolverlo", agregó.



Según datos oficiales, el año pasado en el territorio asiático los robos crecieron un 26 %, la extorsión en un 237 %, las estafas en 89 %, y la cibercriminalidad en 55 %.

* Con información de ‘AFP’