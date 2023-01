Anthony Loffredo, también conocido como Black Alien Project decidió modificar todo su cuerpo y adaptarse a una estética 'alienígena'. Para lograr este objetivo el hombre de 33 años decidió amputarse las orejas, la nariz y algunos dedos.



Ahora, el francés dice que se siente observado en público y que su apariencia le impide conseguir trabajo y hablar con otras personas.

En medio de una entrevista con 'LadBible TV', Anthony Loffredo, mencionó que sufre de discriminación constante en los sitios públicos como restaurantes y bares.



"Si quiero comer en un restaurante, a veces el mesero dice que no puedo comer en la terraza". Anthony está cubierto de pies a cabeza con tatuajes y cambió la forma de su rostro, pero ahora dice que ha llegado a un acuerdo con aquellos que son "cerrados".



En la misma entrevista el 'Alien Negro' aseguró que ha optado por las modificaciones corporales porque sentía que nació en un cuerpo al que no pertenecía y que esta "mirada alienígena" le ha ayudado a otras personas: "Me dijeron gracias porque ahora se sienten más seguras. Que ahora las miradas que reciben de otras personas, no les molestan".



Pero las modificaciones corporales también han sido un obstáculo a la hora de conseguir empleo, pues existen muchos prejuicios sobre su cuerpo.



“Es una lucha todos los días, porque todos los días encuentras gente nueva que no entiende, que quiere juzgar. Es la vida, no todos entienden todo. Como yo, no entiendo muchas cosas de mucha gente.



Frente a esto, Anthony insiste en que es un "chico normal" y agregó que: "Tengo una familia... Me gusta que me miren como un chico normal con un trabajo, con una familia, que tiene amiga, novia, todo eso. Eso es lo que me hace normal”.



A pesar de vivir escenarios de discriminación constantemente, este hombre ed 33 años no tiene planes de detener su transformación, pues planea amputarse una pierna:

"Es algo muy difícil porque tengo una pierna sana y una amputación es algo grande".

