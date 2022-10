Alicia Machado, reconocida presentadora y actriz venezolana, es mundialmente famosa por haber ganado el certamen de belleza Miss Universo en 1996. Desde entonces, ha participado en diversas producciones televisivas que la siguen manteniendo vigente en el radar de la farándula latinoamericana.



(Siga leyendo: Megan Fox responde con sarcasmo a ‘hater’ que preguntó por sus hijos).

Es por esta razón que sus más fervientes seguidores le han seguido la pista desde que se volvió toda una estrella de la ‘pantalla chica’, sobre todo, en lo que tiene que ver con relación a su situación sentimental, pues es bien sabido que la modelo ha sido objeto de un sin fin de rumores que la han vinculado con algunas de las celebridades más reconocidas del planeta.

Uno de ellos fue Luis Miguel, con quien mantuvo una relación amorosa durante la década de los 90. Para ese entonces el ‘Sol de México’ tenía 26 años de edad y la venezolana 19, pero el romance solo duró unos meses ya que sus agendas de trabajo hicieron que no pudieran mantener un vínculo estable.



Ahora bien, se ha especulado mucho sobre su amorío con otro grande de la música, Ricardo Arjona, aunque esto se ha mantenido en el marco de la especulación, pues ambos negaron haber tenido algo más allá de una linda amistad durante varios años.



(También: Amaia Montero: así lucía la vocalista de la Oreja de Van Gogh en sus inicios).

Alicia Machado revela su vínculo con Arjona

Recientemente, Alicia habló sobre su trayectoria profesional y sobre algunos detalles de su vida privada en una entrevista con el periodista Yordi Rosado. Durante la conversación hizo hincapié en cómo su camino hacia la fama estuvo marcado por algunos romances muy famosos y, aunque sea bien conocida su relación con Luis Miguel, la modelo también se animó a hablar sobre Ricardo Arjona.



“Me siento afortunada en mi vida, he tenido hombres que me han amado mucho y yo también”, declaró Machado en la entrevista. Además, declaró que mantiene una excelente relación con su expareja, pues todos se comportaron a la altura.



(Lea: Feid celebró en Megaland la victoria de la Selección Colombia femenina sub-17).

Cuando se le cuestionó por el intérprete de ‘Historia de Taxi’, fue enfática en recalcar que el cantante no está a favor de que se hable públicamente de la relación que mantuvieron en el pasado; sin embargo, recalcó que su “noviazgo” fue bastante serio.



“Fue un montón de tiempo, como ocho años, más o menos”, aclaró.



Si bien no dio detalles, sí pudo mencionar que el tiempo en que duro con Arjona no siempre fue perfecto, ya que tuvieron “ muchas idas y vueltas durante esos años”.



(Artículos relacionados: Polémica por comentario de papá de Luis A. Colmenares sobre perros en aviones).

Más noticias

Exparticipantes de ‘MasterChef’ se casaron y ya tienen una hija ¿quiénes son?

Con tabla de Excel, mujer organiza su vida amorosa y salidas con pretendientes

La bochornosa escena de celos que Esperanza Gómez le hizo a un novio

Tendencias EL TIEMPO