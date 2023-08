Alicia Machado es una actriz, cantante y ex reina de belleza venezolana. Nació el 6 de diciembre de 1976 en Maracay, Venezuela. Es conocida por su participación en concursos de belleza, en especial por ser la cuarta venezolana en coronarse como Miss Universo en 1996 y por su carrera en el mundo del entretenimiento.

Después de su reinado como Miss Universo, Alicia Machado incursionó en la actuación. Ha participado en telenovelas mexicanas y ha trabajado en producciones de televisión en Estados Unidos. Algunas de sus telenovelas más destacadas son ‘Un gancho al corazón’ y ‘Hasta que el dinero nos separe’.

En una reciente entrevista, la polifacética mujer confesó algunos de los 'secretos más oscuros', de situaciones en las que se ha visto envuelta en sus más de 25 años de carrera artística en el mundo del entretenimiento.



La actriz comenzó a lidiar con la fama, antes de los 20 años de edad, algo que para muchos no resulta tan fácil y detrás de su gran sonrisa, escondió durante muchos años varías tristezas, que surgieron luego de los escándalos en los que se vio envuelta.



‘Secretos de las indomables’, es uno de los proyectos en los que actualmente trabaja la ex reina universal, allí compartirá pantalla junto a otras celebridades de talla internacional como Patricia Manterola, Zuleyka Rivera, Ninel Conde, Yuri y ‘La Negra’.



En este reality show, las famosas abrirán sus corazones y contarán detalles inéditos de sus vidas personales, que son desconocidos para sus millones de seguidores.

En los últimos días, Alicia Machado habló con ‘Show Caracol’ del Canal Caracol TV, y durante la entrevista dijo que en este nuevo formato, abrirá su corazón y compartirá ‘los secretos más oscuros de su vida’.



“Mujeres talentosas que hemos sido señaladas, juzgadas, que hemos pasado cosas difíciles frente a las cámaras. Hemos tenido que dar lo mejor de nosotras y la gente no se da cuenta de los problemas que uno tiene que enfrentar”, dijo Machado.



También indicó que hablarán sobre las presiones a las que se enfrentan por haber crecido en un medio artístico y en medio de la fama. “Chicos con los que hemos salido en el medio artístico. Antes, si uno era actriz y modelo, uno estaba buscando salir con un cantante famoso para hacerse publicidad y también ha sido al revés, a veces ellos eran los que querían salir con uno para hacerse publicidad”, añadió la también cantante.

Los ‘oscuros secretos’ de Alicia Machado



Machado, que actualmente tiene 46 años de edad, también mencionó que muy pronto realizará el lanzamiento de su libro autobiográfico que se titula ‘Las 13 semanas con Alicia Machado’ e indicó que allí ‘desnudará su alma’ y confesará todo lo relacionado con los trastornos alimenticios a los que se enfrentó, como anorexia y bulimia. Además, aseguró que tuvo una fuerte situación, pues aseguró que pasó por una etapa donde tuvo adicción a las anfetaminas.



“Fui Miss Universo a los 18 años y desde esa experiencia hasta mis 26 años tuve problemas graves con los desórdenes alimenticios, bulimia y anorexia. Fui adicta a las anfetaminas. Sobrevivir a eso no fue fácil, ahora lo cuento con risa, pero en ese momento fue un infierno”, dijo Machado.



“Por esa obsesión de mantenernos flacas, esqueléticas, delgadas. Es otro mundo oscuro que la gente no conoce. El asesinato de mi hermano en Venezuela, el secuestro de mi otro hermano. Situaciones que he tenido que librar en silencio”, agregó.

