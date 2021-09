Alicia Machado causa polémica por nadar semidesnuda en programa mexicano

'La casa de los famosos' es una adaptación del reconocido reality 'Gran Hermano', en el que 16 famosos deben convivir 24/7 en un casa construida, en México, exclusivamente para las grabaciones del programa, que se estrenó el pasado 24 de agosto.



Entre los participantes se encuentran diferentes personalidades de Latinoamérica, aunque la mayoría son mexicanos. Entre las estrellas internacionales se destaca Alicia Machado, pues desde el inicio de concurso ha sido una de las más polémicas.



Recientemente, sorprendió a los televidentes al lanzarse a la piscina con ropa y después, despojarse de sus prendas.



Las imágenes fueron reveladas por 'Suelta la sopa'. Los conductores del programa de entretenimiento destacaron que la ex miss universo "se está robando el show", pues en una noche de fiesta se lanzó a la piscina y se quitó parte de su ropa, quedando en un vestido color piel y ropa interior.



"Pobrecita de Alicia, de verdad que me da mucha penita todo lo que está haciendo. Eso de encuerarse en frente de todos para ver quién la pela me da mucha pena", destacó María Elena Anaya, una de las presentadoras.



Además, resaltaron que la venezolana es una de las que más ha criticado el comportamiento de una de sus compañeras, la modelo Kimberly Flores, por coquetear con otros participantes estando casada y, según Machado, 'exhibirse', pero sus comentarios tienen poca coherencia con su actuar.



"Hay un poco de descoordinación en cuanto a Alicia Machado cuando estaba estableciendo un conflicto con Kimberly diciendo que 'ella es una mujer casada y qué hace mostrando los pezones' y Alicia Machado los mostró, muy soltera y muy todo y los mostró", afirmó Luis Alfonso Borrego.



En días pasados Machado se enfrentó con la mencionada modelo y también tuvo una discusión con la actriz Gabriela Spanic, quien también participa en el programa.

