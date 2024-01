Estos son algunos trucos para construir un estilo de vida saludable en el 2024

Con la llegada del nuevo año, también llega el momento de establecer los propósitos para llevar a cabo durante este año bisiesto.



Uno de ellos es ponerse en forma o retomar el ejercicio para recuperar la salud y el estado físico.



No es necesario pagar cuantiosas sumas de dinero en un gimnasio para ejercitarse, simplemente puede hacer ejercicio con las actividades rutinarias como limpiar la casa, salir a pasear las mascotas o simplemente dar una caminata.

De acuerdo con la fisioterapeuta Laura Victoria Rivera de Asofi, Asociación de fisioterapeutas de Colombia, le contó a City Noticias, que también puede optar por bailar, caminar alrededor de 10.000 a 12.000, jugar con sus hijos y si está en el centro comercial suba las escaleras en vez de utilizar el ascensor o las escaleras eléctricas.



Así mismo, manifiesta que el ejercicio físico no tiene por qué convertirse en un sacrificio o en un castigo, porque de esta forma lo único que conseguirá es cogerle pereza a ejercitarse y no logrará activarse.



Rivera también instó a las personas a ver el ejercicio como una alternativa para el bienestar general no solo de cada quien, sino también de toda la familia



Si quiere realizar otro tipo de actividades que requieran un esfuerzo adicional, puede escoger entre:

Caminar, trotar o correr. Ejercicios de calistenia intensos (lagartijas, flexiones abdominales, saltos de tijera, etc.) Baile aeróbico de alto impacto. Saltar la soga. Usar una escaladora. Usar una bicicleta fija, a intensidad fuerte.

En cuanto a la alimentación que puede empezar a consumir para recuperar su estado físico y evitar sufrir problemas de salud, el portal 'Medline Plus', aconseja este menú para iniciar una dieta saludable, con todos los grupos de alimentos.



Burritos de desayuno

Ingredientes

​

- Cuatro huevos

- 1/4 taza de leche sin grasa o del 1%

- Sal, pimienta y chile en polvo al gusto

- Una cucharadita de aceite vegetal

- Cuatro tortillas de harina (de 10 pulgadas de diámetro)

- Una taza de frijoles refritos sin grasa

- 1/2 taza (2 onzas) de queso cheddar gratinado

- Un tomate, picado



Preparación

Mezcle los huevos, leche y condimentos en un tazón. Caliente el aceite en un sartén sobre fuego medio (350 °F en una parrilla eléctrica). Vierta los huevos en el sartén. Revuelva y cocine hasta que estén firmes. Caliente las tortillas en un comal o envuélvalas en aluminio y caliente en el horno. Caliente los frijoles refritos en un sartén aparte. En cada tortilla, coloque 1/4 de los frijoles refritos, huevo, queso y tomate.

Cazuela de atún

Ingredientes

​

- Ocho onzas de pasta de huevo (4 1/2 tazas de pasta seca)

- Dos tazas de chícharos congelados

- Una lata (5 onzas) de atún en agua, escurrida

- Una lata (10.5 onzas) de sopa de pollo cremosa condensada

- 1/3 taza de leche baja en grasa o del 1%

- Una cucharada de mostaza preparada

- Una cucharadita de consomé de pollo en polvo

- 1/2 cucharadita de cebolla en polvo

- 1/8 cucharadita de pimienta

Preparación

Lávese las manos con agua y con jabón. Cocine la pasta utilizando las instrucciones que vienen en el paquete. Agregue los chícharos los últimos 3 minutos. Escurra. Mientras se cocina la pasta, mezcle los ingredientes restantes en un tazón. Agregue la pasta y mezcle bien. Cocine a fuego lento y revuelva seguido, hasta que se caliente bien. Sirva caliente. Refrigere las sobras en las siguientes 2 horas.

Albóndigas horneadas



Ingredientes



- 1/2 taza de zanahorias ralladas finamente

- Un huevo

- 1/2 taza de avena (tradicional en hojuelas o instantánea)

-1/4 taza de leche desgrasada o del 1%

- 1/2 cucharadita de sal

- 1/2 cucharadita de pimienta

- 1/2 cucharadita de ajo en polvo

- 1/2 cucharadita de cebolla en polvo

- 1/2 cucharadita de orégano

- Una libra de carne molida magra (cualquier tipo, 15% de grasa o menos

Preparación

Precaliente el horno a 425 °F. Engrase ligeramente la charola para hornear. En un tazón grande, revuelva todos los ingredientes, excepto la carne molida. Agregue la carne molida y mezcle de manera uniforme. Utilice sus manos para formar 21 albóndigas (de aproximadamente 2 pulgadas cada una) con la mezcla. Coloque las albóndigas en la charola para hornear con espacio entre cada una. Hornee en 2 lotes o en 2 charolas para hornear, si es necesario. Lávese las manos con agua y con jabón después de tocar carne cruda y huevos. Hornee de 12 a 15 minutos o hasta que las albóndigas se hayan cocido (165 °F con un termómetro para alimentos) y la parte exterior esté dorada. Refrigere las sobras en las siguientes 2 horas.

