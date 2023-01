Conocer a las personas en situaciones como una primera cita, un nuevo trabajo, una nueva ciudad, el amigo o pareja de alguien que ya conoce, suele ser una situación difícil de abordar y más cuando se trata de un introvertido.

Para mantener una conversación fluida se debe recordar que no solo se trata de hacer pregunta, sino también de escuchar a la otra persona y empezar a entablar una conversación sobre los temas en común.



Dr. Wayne Pernell, doctor en psicología clínica y especializado en ayudar a las personas a alcanzar un mayor éxito y satisfacción en la vida y el trabajo. Menciona que para entablar una conversación: "lo importante no son solo las preguntas, sino cómo las haces y cómo te mantienes interesado mientras te responden".



A continuación encontrará un listado de preguntas que le ayudarán a conocer a una persona según sus intenciones con ella, si solo quiere una amistad o si desea que este se convierta en una futura pareja.



Preguntas sobre lo que gusta o no

-¿Cuál es su postre favorito y dónde lo has comido?

-Si solo pudiera comer un alimento el resto de su vida, ¿cuál sería?

-¿Cuál es su lugar favorito en la tierra?

-¿Cuál es el lugar que ha visitado y al que no quiere volver?

-¿Qué país le llama especialmente la atención?

-¿Cuál es la peor película que ha visto?

-¿Cuál es la última película que has visto en el cine?

-¿Cuál es el mejor concierto al que has asistido?

-¿Cuál es la peor cita que ha tenido?

-¿Prefiere pasar frío o calor?



Preguntas tontas para conocer a alguien



-¿Si pudiera cenar con un famoso, con quién sería y por qué?

-¿Le gustaría poder ir atrás en el tiempo?

-¿Le gustaría ver el futuro?

-¿Qué superpoder le gustaría tener?

-Si reencarna en un animal... ¿qué animal querría ser y por qué?

-¿Tiene algún talento desconocido?

​-¿Cuál es su plan para sobrevivir durante un apocalipsis zombie?

-¿Cómo explicaría la desaparición de los dinosaurios?

-¿Qué es lo más raro que ha querido ser de mayor?



Preguntas para conocer a la persona que le gusta

-¿Alguna vez le han roto el corazón?

-¿Alguna vez le ha roto el corazón a alguien?

-¿Hay algo de lo que crees que siempre se arrepentirás en la vida?

-¿Piensa aún en alguien del pasado?

-¿Qué es lo que más le gusta de mí?

-¿Alguna vez ha hecho algo que no debería haber hecho?

-¿Alguna vez se ha sentido atraído a alguien de tu mismo sexo?

-¿Alguna vez te ha cuestionado su sexualidad?

-¿Cree que dos personas que salieron juntas pueden ser amigos?

-¿Cree que existen las almas gemelas?

