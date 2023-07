El cantautor y reconocido vallenatero Alfredo Gutiérrez, es uno de los artistas más reconocidos del país cafetero, pues desde hace años fascina y encanta con su música nacional.



Lastimosamente, este gigante del género vallenato comentó hace unos meses la dura situación económica que vive en la actualidad, ya que ha tenido problemas con las disqueras y las regalías que mueven sus canciones.

Alfredo Gutiérrez, lleva en el mundo de la musica 61 años. Foto: Prensa Alfredo Gutiérrez

En esta ocasión se supo que dicho artista, utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de enojo y de protesta a ‘Dímelo King’, un creador de contenido que entrevista a las más grandes figuras de la música, luego de que le negaran una entrevista en Medellín.



“La próxima semana estaré en Medellín, contacté al equipo de Dímelo King para realizar una entrevista y me dijeron que no tienen agenda, sin embargo, si me hablaron enseguida para pagar pauta, si fuera Maluma y les pide lo mismo, ¿cuál creen sería la respuesta?”, escribió Gutiérrez de una forma sarcástica en su cuenta de Twitter.



Además, como lo dijo en su publicación, el autor de una gran variedad de canciones criticó que no hayan abierto un espacio en su agenda para hacer la entrevista, pues esto lo ayudaría a ser nuevamente conocido.

La próxima semana estaré en Medellín , contacté al equipo de DimeloKing para realizar una entrevista y me dijeron que no tienen agenda , sin embargo si me hablaron enseguida para pagar pauta , si fuera Maluma y les pide lo mismo , cuál creen sería la respuesta ? — ALFREDO GUTIERREZ ® “ THE VALLENATO KING” (@ALFREGUTIERREZ3) July 6, 2023

El hecho ha generado bastante malestar entre los seguidores que tiene en su red social. Hasta de periodistas que manifestaron su gran deseo de poder entrevistar a una de las leyendas del género Vallenato.



“Tuve la oportunidad de entrevistarlo dos veces en diferentes medios y si me tocara pagar por una entrevista, lo haría”, “Cuando venga a Valledupar me avisa y hacemos @HablandoConC, el que lidera en el vallenato”, fueron algunos de los comentarios más destacados en la publicación.



No obstante, esta no es la única queja que ha realizado ‘The Vallenato King’, ya que por medio de otro tweet criticó que las empresas le están pidiendo un folleto con información de su vida y trayectoria en la música para conocer todo lo que ha hecho y así poder contratarlo para uno que otro show musical.

Realidad : en estos tiempos , nosotros los análogos , con 61 años de vida Artistica ,arreglos musicales que los de ahora no pueden replicar , repertorio que no alcanzó a tocar , nos toca presentarles el llamado broshure a los empresarios , que opinan ? — ALFREDO GUTIERREZ ® “ THE VALLENATO KING” (@ALFREGUTIERREZ3) June 29, 2023

“Realidad: en estos tiempos, nosotros, los análogos, con 61 años de vida artística, arreglos musicales que los de ahora no pueden replicar, repertorio que no alcanzó a tocar, nos toca presentarles el llamado brochure a los empresarios, ¿qué opinan?”, expresó una vez más el artista para que sus seguidores comentan.



Estos al ver tales declaraciones decidieron apoyarlo en su totalidad, porque dicen que es una falta total de respeto a una leyenda viva del Vallenato.

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

