Alfredo Gutiérrez denuncia mala atención por parte de empresa de medicina

Se conoce a Alfredo Gutiérrez por ser uno de los artistas vallenatos que más ha grabado producciones musicales en Colombia. Hoy hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales por la manera en que fue tratado en su EPS a pesar de tener un plan complementario.



El artista aseguró que recibió malos tratos por parte de Colsanitas durante la realización de un examen médico en la Clínica Pediátrica 127, ubicada al norte de la ciudad de Bogotá.



En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 65.000 seguidores, explicó la fuerte indisposición que tiene contra la empresa de salud, asegurando que fue tratado “como un perro” por parte de algunos funcionarios del este establecimiento.



“He trabajado desde niño para poder tener acceso a un buen programa de salud, y hoy, nunca me habían tratado tan mal, mala información , personal negligente , incluso mi examen era bajo sedación y ni silla de ruedas me dieron y para la recuperación la enfermera estaba más pendiente de chismosearme la vida y le dijo a mi hija que tenia que comprar aromática y galletas, no hay para el acompañante donde sentarse y el portero, teniendo a mi chofer parqueado al frente de sus narices, no me dejaba salir y con mi boleta de salida en la mano y en estado de sedación”, mencionó el artista en la publicación de su cuenta de Instagram.



La persona que acompañaba al artista, confirmó que en la clínica no les facilitaron una silla de ruedas, Gutiérrez no aparecía en el sistema -a pesar de que tenía la cita programada hace un mes-, tampoco les proporcionaron información oportuna, los acompañantes no tenían en donde sentarse y, al final de la jornada, el portero no los quería dejar salir.

