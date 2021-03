Humorista de 'Sábados Felices' denuncia irregularidades en vacunación 

La actriz Alexandra Restrepo, de 50 años, denunció mediante su cuenta de Twitter irregularidades en el proceso de vacunación contra el covid-19 de un tío suyo, de 77 años.



La artista, reconocida por su participación en el programa de ‘Caracol Televisión’ ‘Sábados Felices’, contó que el pasado 27 de marzo su familiar, Emiro Quintero Durán, fue vacunado en el Hospital San Ignacio de Bogotá, en el cual, según ella, se presentaron largas filas sin contar con espacios para que los adultos mayores que iban a ser vacunados se resguardaran de la lluvia.



Adicional a esto, en el momento de la aplicación del biológico, la hermana de Alexandra, quien acompañaba a Emiro, se dio cuenta de que la jeringa con la que lo iban a vacunar había sido preparada previamente y no en presencia del paciente, como es recomendado.



La mujer preguntó las razones por las cuales la jeringa ya se encontraba llena. A su vez, solicitó -como indica el Gobierno nacional - que se le mostrará el envase de la sustancia donde estaba el número del lote, el nombre de la vacuna y la fecha de vencimiento.



Sin embargo, la respuesta que le dieron no fue satisfactoria. “La enfermera Bibiana Lizeth Mayorga Camargo dijo que no estaban en la obligación de mostrar nada y que si no queríamos vacunarlo nos podíamos ir y firmar el desistimiento”, escribió la actriz en Twitter, quien también contó que les dijeron que esos eran los protocolos que se estaban llevando en esa clínica.



La acompañante del adulto mayor no permitió que le aplicaran la vacuna al tío de la humorista y tampoco firmaron el desistimiento. Según dio a conocer Restrepo, su familiar es hipertenso, un motivo más por el que deben ser precavidos ante cualquier procedimiento médico.



Para finalizar su denuncia, la actriz solicitó al Ministerio de Salud, a la Nueva Eps, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Secretaría Distrital de Salud y al ministro de Salud, Fernando Ruiz, “poder re agendar la cita lo más pronto posible en un lugar que cumpla los protocolos. Y asegurar la salud de nuestro tío”.



Después de su pronunciamiento en Twitter, la comediante se comunicó con un funcionario de la Alcaldía Mayor de Bogotá que le dijo que “han pasado más de 13 mil personas para la vacunación y (...) nadie había molestado y (...) no se van a cambiar los protocolos por una persona que se está quejando”, según contó a ‘Noticias Caracol’.



Por su parte, Claudia Cuéllar, subdirectora de enfermedades transmisibles, del Ministerio de Salud ha indicado que “las vacunas no deben estar precargadas o prellenadas, sino que deben tener todos los elementos en ese momento. Que la persona vea cómo se abre la jeringa, cómo se envasa la jeringa, dónde se va a inyectar. Ese procedimiento se tiene que explicar”, además de señalar que se pueden tomar fotos y videos ya que se trata de un proceso público.

Este es el manual de vacunación en donde se explica que las jeringas NO pueden ser rellenadas.

