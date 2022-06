Muchas personas piensan que para lograr la estabilidad económica se necesita tener un salario alto con el que sobre dinero para conservar ahorros y pagar deudas. Sin embargo, el estadounidense Alexander Sánchez ha adquirido cinco propiedades teniendo un salario promedio como electricista y sabiendo cómo administrar sus finanzas.

Tal como relató el joven en una entrevista con el medio ‘Make It’, perteneciente al conglomerado ‘CNB’, en el 2019, las ganancias totales de Sánchez fueron de 230 mil dólares (867 millones de pesos colombianos), las cuales obtuvo gracias a su salario, las horas extra que trabaja y las propiedades que alquila mensualmente y que adquirió mediante sus ahorros.



La mayoría de sus ingresos provienen de su trabajo como instalador de una empresa de servicios eléctricos, en la cual trabaja un promedio de 60 horas a la semana, puesto que procura laborar horas extra siempre que puede.



Adicionalmente, los beneficios pasivos de Sánchez provienen de su emprendimiento, una compañía de cuidado de césped y remoción de nieve; y la renta mensual de sus cinco inquilinos.



(No deje de leer: ‘¡Necesitamos su ayuda!’: el duro mensaje encontrado en etiqueta de ropa).



Actualmente, el joven tiene un canal de Youtube en el que instruye a sus seguidores sobre cómo administrar finanzas y enseña cómo es su día a día.

Ganancias, gastos y ahorros

El sueldo base del joven es de 120 mil dólares anuales (452 millones de pesos) y recibe un bono adicional anual de 10 mil dólares (más de 37 millones de pesos). Contando las horas extra, solo de su trabajo como electricista obtiene más de 200 mil dólares (754 millones de pesos) al año.



Según explicó el estadounidense en la entrevista, su empresa ha tenido un gran crecimiento económico y está generando 3.600 dólares (13 millones de pesos) anuales.



Dentro de los cinco inmuebles que posee Sánchez se encuentran un apartamento, una casa unifamiliar -que comparte con su madre- y un condominio. Del alquiler de estas propiedades, restando los impuestos, adquiere mensualmente 1.600 dólares (más de 6 millones de pesos).



“Definitivamente me gusta animar a otras personas a que inviertan en bienes raíces ya que es algo que la tecnología nunca podrá reemplazar y la gente siempre necesitará un lugar para vivir, incluso aunque la economía se encuentre mal”, dijo el joven para ‘Make it’.



(Siga leyendo: Conozca algunas de las casas más costosas en el país).

Facebook Twitter Linkedin

Alex Sánchez gana una fortuna con el alquiler de sus propiedades y su empresa. Foto: iStock

Dentro de los gastos, el estadounidense destina mensualmente 400 dólares (1.5 millones de pesos) para comida, 300 dólares (1.131 millones de pesos) para productos del hogar, 200 dólares (754 mil pesos) en gasolina y 95 dólares (358 mil pesos) para el mantenimiento de su vehículo



Además, Sánchez se propuso tener una cuota anual de ahorro de 7 mil dólares (más de 26 millones de pesos) para poder seguir invirtiendo: “Mi madre siempre me decía que ahorrara. Más tarde me di cuenta que no tiene sentido ahorrar si no inviertes tu dinero”.

Libros que lo ayudaron

El estadounidense aseguró en la entrevista que no culminó sus carrera y no cuenta con un título universitario, pero que ha llegado hasta donde está gracias a los libros de finanzas personales que ha leído, los cuales le enseñaron a administrar su dinero.



(Le puede interesar: Los peligros de lavar el pollo: cómo evitar una intoxicación alimentaria).



Uno de ellos es ‘Padre rico, padre pobre’, del autor Robert Kiyosaki. El texto relata cómo el escritor tuvo dos figuras paternas: ambos fueron exitosos en sus carreras, pero uno de ellos vivía ahogado en deudas, mientras que el otro se volvió millonario invirtiendo su capital.

Kiyosaki rompe el mito de que para tener éxito financiero se necesita iniciar con salarios altos, cuando en realidad se pueden generar millones a partir de un sueldo básico mediante inversiones, premisa que Sánchez aplicó.



Otro de los libros que le enseñó sobre estabilidad financiera fue ‘La transformación total del dinero’ de Dave Ramsey, el cual explica cómo evitar que sus finanzas personales se descarrilen y pueda generar buenos ahorros.



Ramsey enseña cómo las personas que tienen su economía personal estancada pueden salir de deudas poco a poco. Sin embargo, el autor resalta que siempre se debe dar prioridad a una cuota de emergencia para que, en caso de presentarse un gasto médico o algo que no pueda esperar, no se tenga que endeudar más.



Sánchez aseguró en la entrevista que aspira a convertirse en millonario antes de los 30 años y que, por el camino como va, siente que pronto lo va a lograr.

Más noticias

Rodolfo Hernández responde a la salida de JotaPe Hernández.

Serie de TV revela los oscuros secretos de la mansión Playboy.

‘MasterChef Celebrity’: la verdad sobre la salida de Aida Bossa.

Christian Nodal tiene nuevo 'look', pero no gustó: ¿El Nodal Balvin existe?

Camilo Echeverry compartió conmovedora carta que recibió de una fanática.

Tendencias EL TIEMPO