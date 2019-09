Críticas de famosa futbolista a CR7 por denuncia de abuso en su contra

En una entrevista con la revista Sports Illustrated, Alex Morgan, una de las futbolistas más famosas del mundo, criticó al portugués Cristiano Ronaldo por la denuncia de acoso sexual que presentó en su contra la modelo Kathryn Mayorga.



"Muchos se preguntan quién tiene la razón en estos casos, pero cuando miras la historia de Ronaldo creo que hay demasiadas evidencias para encubrir y al final el dinero lo esconde todo”, dijo Morgan.

La estadounidense, bicampeona del mundo con EE. UU., resaltó la importancia de apoyar a las mujeres que se atreven a hablar y a denunciar.



Morgan, quien está nominada a Mejor Jugadora del Año por la Fifa, dijo que en la ceremonia de los premios The Best, en la que también estará CR7 (23 de septiembre próximo), no planea tener algún acercamiento especial con el portugués.



“Una cosa es él como deportista y lo que ha conseguido, y otra su persona y lo que haya hecho. Voy a seguir siendo fiel a lo que siento y pienso sobre cosas que son importantes”, recalcó.

Alex Morgan, figura de la selección de Estados Unidos. Foto: Instagram: @alexmorgan13

La denuncia

Los hechos de los que habla Morgan se remontan a una década, cuando Cristiano habría abusado de la modelo Kathryn Mayorga en Las Vegas (EE. UU.).



Según le contó Mayorga al diario alemán Der Spiegel el año pasado, todo ocurrió el 13 de junio del 2009. Ese día se conoció, con el futbolista en el Palms Casino Resort y él la invitó a su suite, donde abuso de ella.



Agregó que, en ese momento y por temor a represalias, firmó un acuerdo de silencio por 357.000 dólares, mismo que rompió para presentar una demanda formal contra el jugador, en septiembre del 2018.



En mayo de este año, se dijo que Mayorga había retirado la acusación, lo que ella negó; y el pasado julio, la oficina del fiscal de distrito del condado de Clark (Nevada) cerró el caso aduciendo que no era posible probar el abuso.



