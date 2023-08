En un conmovedor encuentro en el reality show de 'Yo me Llamo', el doble del cantante colombiano Álex Campos, detalló que su primer trabajo fue cantar en el sistema de transporte masivo de TransMilenio, cuando llegó a Bogotá.



Desde el pasado 26 de julio, los televidentes disfrutan de las presentaciones de 260 imitadores que tratarán de demostrarle al jurado compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno que sí se llaman como sus personajes.

Durante las audiciones, los concursantes deben conquistar a la exigente tríada para conseguir un puesto en la segunda etapa del programa y ser parte de los equipos que se conformarán a lo largo del show.



No obstante, es común que en este primer encuentro los concursantes deban contar un poco de sus experiencias más icónicas de vida con los jueces, que si se encuentran interesados, indagarán por su trayectoria no solo con la construcción del personaje que quieren representar, sino también por algunos aspectos de su cotidianidad.



"En 2016 llegué a Bogotá después de independizarme de mi familia y empecé a cantar en los transmilenios, muchas personas me dijeron allí que tenía una voz parecida a Álex Campos, él canta música diferente, yo soy diferente y amo lo que soy", señaló durante el programa el imitador.



Tras finalizar su presentación el doble recibió una que otra clase de piropos de Grisales, que le dijo: "Qué guapo, podrías ser galán de Hollywood", además de preguntarle "si no era actor aquí en Colombia".



Indagación que el concursante afirmó, pero complementó diciendo que por su estatura no recibe muchas propuestas para audicionar. Así que entre sus planes están en seguir aprendiendo inglés para irse del país.



Ante su respuesta la diva de Colombia le deseó éxitos en su futuro como migrante a la nación norteamericana, ya que, pese a no quedar dentro del grupo que pasará a la segunda ronda, esta no dudó en compartirle su admiración.





NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

