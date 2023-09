James Rodríguez está con la selección Colombia, que este martes se enfrentará a Chile en la segunda fecha de las eliminatorias al Mundial 2026. Sin embargo, la vida amorosa del volante es noticia por cuenta de la modelo e influenciadora Aleska Génesis.



La ex del cantante puertorriqueño Nicky Jam se refirió a la relación que sostiene con James desde hace algunos meses.



Cabe recordar que los dos famosos comenzaron a tener encuentros esporádicos desde mediados de este año y esto dio pie a los rumores de que tenían un vínculo amoroso.



Aleska decidió aclarar las cosas de manera directa a través de sus redes sociales. En una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con 5,5 millones de seguidores, la modelo despejó las dudas acerca de la verdadera naturaleza de su relación con James Rodríguez.

La influenciadora afirmó categóricamente que no es novia del futbolista, aunque si se ven de vez en cuando.



Además, en una entrevista en el programa La Red, de Caracol Televisión, la modelo habló de las especulaciones. "No, no estamos de novios. Si es verdad que compartimos y salimos, pero decidimos ser amigos. Él está completamente enfocado en su carrera", señaló.



Asimismo, recalcó que solo tiene una gran amistad con James. "La pasamos súper bien. Lo mejor en una relación es que se hablen claro, tener confianza, ser amigos y ya más adelante el destino lo dirá. Estoy muy concentrada y estoy aprovechando que estoy soltera", dijo.



Sin embargo, Aleska dijo una frase, al referirse a James, que dejó pensando a más de uno: "Toca ponerlo a sufrir un poquito".

