La modelo Aleska Genesis dice estar “agobiada” luego de ser foco de críticas por parte de internautas y seguidores del cantante Nicky Jam. Unos videos en los que se ve junto a una santera haciendo brujería levantaron el revuelo, pues varios cuestionaron los métodos de la venezolana para continuar su relación amorosa con el reguetonero.

“Que Nick Rivera Caminero (nombre de pila del artista) solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir. (…) Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Genesis Aleska Castellanos”, decía en el metraje la mujer.



Además, le brindaba una serie de tareas para que el supuesto ‘amarre’ funcionara: “Vas a agarrar tu orine en ayuno, le vas a echar en la comida o en algo tomado cinco gotitas, no más. Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve”.

#TuDerechoaSaber: Aleska Genesis ha estado en tendencia después de que su ex Miguel Mawad la acusó de hacerle brujería a él y a Nicky Jam.

¿Por qué estaba con una bruja?

“Los videos de la bruja sí son verdad”, admitió la también empresaria en charla con el programa ‘En Casa’ del canal ‘Telemundo’. Pero, a diferencia de lo que se puede concluir de estos, aclaró que fue un “momento de intimidad” en el cual “estaba echando bromas” junto con sus amigas.



Según contó, la curiosidad la llevó a consultarle a la santera sobre su estado amoroso. Una vez finalizó el encuentro por medio de videollamada que fue grabado por sus conocidas, esperaba que el asunto no tomara trascendencia.

“Fueron personas en las que yo confié muchísimo, eran mis amigas íntimas. Incluso, nunca tuve contacto directo con la señora (santera)”, explicó.



Hasta hoy no comprende cómo los videos terminaron en otras manos y siendo difundidos en redes. De hecho, la venezolana culpó a su exnovio Miguel Mawad de chantajearla con estos. “Ahí es donde caigo en cuenta de que todo era una trampa”, añadió.

De acuerdo con su relato, Mawad le habría enviado mensajes de texto para amenazarla: “Me decía que si no volvía con él, esto iba a pasar. (…) Me dijo: ‘Te propongo algo, vas a hacer un comunicado en el que vas a pedir perdón ante todo el mundo’. Él quería que yo saliera a la luz a humillarme”.



Por todo ello, acusó a su expareja de ejercer “psicoterror”. No obstante, pensó en qué podía hacer y eligió “empoderarse como el ave fénix y volver a nacer”.

¿Cómo fue su relación con Nicky Jam?

También desmintió que su relación con el intérprete de ‘Ojos rojos’ no fuera buena. “Editaron los videos para que la gente pensara que yo estaba hablando de él. Nicky es espectacular. Más allá de todo, nosotros somos amigos”.



De hecho, ella lo puso al tanto al cantante en su momento de lo que estaba sucediendo con las supuestas amenazas de Miguel Mawad: “Él sabía lo que iba a pasar”.

Nicky Jam y Aleska Génesis, su expareja. Foto: Instagram: @aleskagenesis

El puertorriqueño habló de toda esta controversia en una corta llamada para su amigo Enrique Santos. “Estoy ya desconectado del mundo, dizque haciendo una canción para olvidarme de todo lo que están hablando de la brujería y toda esa vaina, ¿y tú me llamas con esta vaina?”, dijo entre risas Nicky Jam.



“Tú sabes que a mí no me importa. Yo estoy con Dios. Yo tengo tantas oraciones encima de mí, que yo no le paro bola a eso. Papi, yo estoy feliz”, concluyó.

Víctima de maltrato

Sumado a los videos de brujería, se filtraron metrajes de cámaras de seguridad en los cuales se observa a una pareja peleando fuertemente. Se dijo que Aleska Genesis y Miguel Mawad eran los protagonistas. Y así lo confirmó la modelo.



“He sido víctima de un abusador y de maltrato por muchos años, en los que me he quedado callada. (Esos videos) ocurrieron hace dos años y medio acá, en Estados Unidos”, expresó para el programa ‘En Casa’.

Filtran video de la agresión física que habría sufrido Génesis Aleska de parte de Miguel Mawad.



En las imágenes se observa cuando el empresario baja a empujones de una camioneta a la modelo y la lanza hacia el suelo. pic.twitter.com/WV8v1OP9T0 — Directo a la Fuente (@directolafuente) November 10, 2022

Su autoestima “estaba por el suelo”. De ahí que no buscó ayuda y prefirió esconderse hasta de su familia para que no la vieran con heridas. “Después de la agresión, venía la parte en la que pedía perdón, lloraba, se arrastraba”.



Tras estas acusaciones, Mawad no se ha pronunciado. Eso sí, entre ambos existe una disputa en los estrados judiciales por la supuesta violencia intrafamiliar.

Génesis Aleska admitió que se consultó con una bruja para hacer brujería y habló de la “traición” de la modelo Georgina Mazzeo, quien habría entregado los videos a Miguel Mawad.



“Fue lo que más me dolió más porque era una persona en la que yo confié muchísimo”. pic.twitter.com/MqhkAey6A8 — Directo a la Fuente (@directolafuente) November 15, 2022

