Hace algunas semanas, se vio en las calles de Miami al futbolista colombiano James Rodríguez acompañado de la modelo venezolana Aleska Génesis, quien es conocida por haber tenido una relación sentimental con el cantante puertoriqueño Nicky Jam.



El futbolista y la modelo al parecer tendrían una relación, según algunos medios del espectáculo y seguidores de los dos, sin embargo, la pareja no ha confirmado dichas afirmaciones.

No obstante, ha sido la venezolana quien se ha referido brevemente a Rodríguez, por medio de una de sus historias de Instagram.



Como es costumbre de algunos influencers y famosos, la modelo hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores y uno de ellos se atrevió a preguntarle sobre su cercanía con el futbolista de 32 años.



La respuesta de la joven dejó admirado a más de uno de los que vieron las historias, al afirmar que solo se trata de una amistad: "Solo somos amigos y hemos compartido varias veces. James Rodríguez es un buen chamo, tiene un corazón bonito y una familia hermosa. Él sabe que lo quiero mucho y aquí siempre tendrá a su chamita parcera”, afirmó Génesis.



(Le puede interesar: Las parejas que han marcado la vida de Diego Saénz participante de MásterChef)

Facebook Twitter Linkedin

La respuesta a la pregunta del seguidor fue publicada en la cuenta de la modelo. Foto: Captura de pantalla Instagram: Aleksa Génesis

La modelo recibió varios comentarios a esa respuesta como “me alegra por James que tan solo sean amigos”, "hasta harían una bonita pareja” y “De la amistad al amor hay un pequeño paso”, entre otros comentarios de seguidores que celebrarían que los dos tuvieran una relación sentimental.



(Lea más: Así luce hoy quien interpretó a 'Fernando Escandón, el villano de 'Pasión de Gavilanes')



Por otra parte, otros seguidores decidieron preguntarle a la modelo cómo se lidia con un ex tóxico, cuándo sale su perfume y que mencione las tres cosas que no le gustan en un hombre.



En esa última pregunta, la joven modelo respondió que no tengan palabra, que hable más de la cuenta y que se crean 'princesos'.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Sebastián Caicedo vendió sus carros y varias pertenencias para su nuevo proyecto

Karol G confesó que el perreo de Young Miko la puso nerviosa: ¿quién es la rapera?

Seguidores de 'Yo me llamo' critican el nuevo look de Moisés Angulo