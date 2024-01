Aleska Génesis, ex de Nicky Jam, cuenta cómo fue su noche en prisión

La reconocida modelo venezolana, Aleska Génesis, compartió recientemente detalles de su experiencia tras pasar una noche en el penal de Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México.



(Leer más: Atención: aumentan municipios en alerta, hay 977 bajo amenaza de incendios).



Este episodio se produjo después de su detención en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), bajo la acusación de presuntamente haber robado relojes de lujo.

En una entrevista con el programa ‘La Mesa Caliente’ de 'Telemundo', la modelo no dudó en hablar abierta y sinceramente sobre los acontecimientos que vivió. Desde el principio, Aleska Génesis expresó que estaba al tanto de lo que le esperaba.



Antes de embarcar en un vuelo desde Miami a México, recibió una llamada de su abogado, quien le informó sobre la orden de aprehensión en su contra. A pesar de las advertencias de su familia, la exnovia de Nicky Jam decidió continuar con su viaje y enfrentar la situación.



(Seguir leyendo: Mapa: así puede ver cómo está la calidad del aire en su barrio tras incendios en Bogotá).



En sus propias palabras, afirmó: "No les hice caso y les dije que iba a enfrentar esa situación, que iba a dar mi cara, y que así me metieran presa yo iba a demostrar mi inocencia, porque yo no iba a estar en persecución o escondiéndome, como si yo fuese una delincuente cuando no lo soy".

Facebook Twitter Linkedin

Aleska decidió continuar con su viaje y enfrentar la situación. Foto: Instagram: @ aleskagenesis

Una vez en México, las autoridades la detuvieron bajo la acusación de "robo en pandilla". Sin embargo, Aleska Génesis argumentó que las pruebas presentadas en su contra eran falsas y cuestionables.



Según ella, las imágenes utilizadas como evidencia eran tomadas de internet, y las autoridades no se molestaron en verificar la autenticidad de las mismas. Además, señaló que se le acusó de vender los relojes robados en una joyería inexistente en Miami.



(Le puede interesar: Recuperación de rey Carlos III tras cirugía de próstata tomaría más tiempo del previsto).

Entre malos olores, frío y comida desagradable

La noche que pasó en el penal de Santa Martha Acatitla fue una experiencia impactante para Aleska Génesis.

La modelo relató las difíciles condiciones en las que se encontraba junto a otras mujeres detenidas. "Cuando llegué hubo una con una actitud muy desafiante, como queriendo pelear conmigo", confesó, destacando la tensión presente en el lugar.



La situación en la prisión fue descrita por Aleska como insalubre y precaria. El frío era intenso debido a la hora de su llegada, y la mayoría de las internas dormían en el suelo.



(Puede ver: Barbosa afirma que EE.UU. respalda a Mancera si queda encargada como Fiscal).



La modelo relató: "Yo me siento en un ladito, eran como literas de concreto. Pedí una cobija porque tenía demasiado frío. Era un sitio muy bajo, olía mal, las mujeres en el piso, yo nunca había vivido esa experiencia, nunca había pasado por eso".

Además, Aleska Génesis mencionó que la comida proporcionada en la prisión era inaceptable para ella y que se negó a ingerirla. Esto desencadenó un enfrentamiento verbal con otra interna, aunque finalmente logró resolver sus diferencias mediante el diálogo, evitando cualquier tipo de violencia física.



(Continuar leyendo: Preocupación el río Magdalena por sus bajos niveles de agua).



Finalmente, la Fiscalía Capitalina no pudo imputar y procesar a la modelo venezolana, Génesis Aleska, debido a la falta de pruebas contundentes en su contra. Como resultado, un juez dictaminó su liberación inmediata.

Más noticias

- En vivo| Incendios Bogotá: Bomberos atienden emergencias en varios puntos de la capital

- El examen de sangre que diagnostica el Alzheimer con gran precisión, según estudio

- Lo que se sabe de la explosión en fábrica de tamales en centro de Bogotá: 10 lesionados

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información del sitio oficial de El Universal (México), y contó con la revisión de la periodista y un editor.