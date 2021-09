'Alerta', indignado por el rating de 'Sábados Felices', pide que le den fin

A pesar de las dificultades para mantener un programa que lleva al aire casi 50 años, 'Sábados Felices', de 'Caracol Televisión', sigue siendo una de las emisiones favoritas de los colombianos, quienes continúan sintonizando la tradicional trasmisión de los fines de semana.



De hecho, según Rating Colombia, se sigue ubicando en el 'top 5' de los programas más vistos por los televidentes los sábados. Por ejemplo, el pasado 11 de septiembre obtuvo un rating de 3.5, por debajo de 'Se Dice de Mí' (3.8), 'Noticias Caracol' (5.4) y 'MasterChef Celebrity' (7.9).



No obstante, según el humorista colombiano Juan Ricardo Lozano, mejor conocido bajo el apodo de ‘Alerta’ o 'Cuentahuesos' - quien entró al programa en 1991 cuando tenía 24 años -, el rating es malo y el show está "muriendo lentamente".



El hombre duró 27 años en el programa; sin embargo, en enero de 2018 se despidió, al parecer, no en muy buenos términos. En su momento le dijo a la 'W Radio' que no le iban a renovar su contrato, presuntamente, por problemas internos con Juan Ignacio Velásquez, el entonces director de entretenimiento de 'Caracol Televisión'.



Este 14 de septiembre, 'Alerta' arremetió contra 'Sábados Felices' en un video que publicó en TikTok e Instagram, en el cual aseguró lo siguiente: "estoy muy triste con el rating del programa. Muerte lenta para uno de los mejores programas".



Por otro lado, atacó a los ejecutivos de 'Caracol', afirmando que "deberían tener más conciencia sobre la responsabilidad social que implica tener un programa de humor en un país tan violento como este".



Finalmente, el hombre pidió que le dieran fin al show de comedia que en febrero del 2022 cumple 50 años de emisión. "La solución es que le den eutanasia al programa de humor, que lo acaben o que se lo vendan a 'RCN Televisión' para poder salvarlo. Son las únicas soluciones para un programa que muere sin ninguna salvación".



Por otro lado, en una publicación de 'Lo sé Todo', de 'Canal Uno', el comediante comentó un poco más al respecto, indicando que él lo que quiere es que el programa resurja.



"Eutanasia: Muerte digna o reinventarse, no es por mi, como muchos creen es porque es un programa que merece ser fénix y tener en cuenta tanto talento nuevo que hay! La prepotencia de @caracoltv no deja surgir los proyectos", escribió.



Esta no es la primera vez que 'Alerta' explota en contra del querido programa de los colombianos. En febrero de este año, el hombre, de 57 años, dio unas fuertes declaraciones en entrevista con el medio ‘Las 2 Orillas’.



Entre varias cosas, expresó tristeza por los cambios en el programa y aseguró que el horario era "extenuante", que había "maltrato", así como "acosos laborales y sexuales” y “atropellos contra los seres humanos”.



