El humorista Álvaro Lemmon ha sido tendencia en las últimas semanas debido a un video que publicó el influencer ‘Jimmy Humor’. En el clip se ve al comediante pasando por las calles de Santa Marta vendiendo mochilas.



‘El Hombre Caimán’, como es popularmente conocido, le contó a Jimmy que su situación económica era muy inestable y que por esta razón le había tocado empezar a vender esta mercancía en 'La perla de América.

Foto: Instagram: @alvarolemmonoficial

Aunque, pasados unos días, María Alexandra Martínez, esposa del comediante, confirmara que algunos elementos del video no eran ciertos y que se había hecho un acuerdo de pago entre el influenciador y Lemmon, la polémica en torno a este caso no ha parado, pues varias personalidades de la farándula colombiana han salido a opinar sobre el caso.



Esta vez el turno fue para Juan Ricardo Lozano, más conocido como ‘Alerta’, quién compartió un video por medio de su Instagram en el que hace un llamado a la reflexión en torno a la situación de su colega.



‘Alerta’ realizó una parodia al video original de ‘Jimmy Humor’ en el que se le ve haciendo campaña política en las calles. Ahí se puede observar como un un hombre se le acerca en su automóvil y le pregunta “Qué hubo ‘Alertica’, ¿qué está usted haciendo acá?, usted tan famoso”, a lo que el humorista responde “ayudando a un amigo político”.



Posterior a esto, el hombre le menciona el caso de Álvaro Lemmon y de cómo tienen más dignidad si se pone a vender mochilas en la calles.

El IGTV finaliza con una reflexión escrita por el ‘Alerta’ en defensa a ‘El Hombre Caimán’, “le recriminan por una pensión, pero sin analizar a fondo la verdadera situación económica de Álvaro. Este tema debe ser tratado por profesionales en terapia ocupacional, psicología social, salud mental, estabilidad social y políticas laborales implementadas por el Estado para exempleados de este tipo de empresas”, dijo.

Con el lema 'Ser vendedor ambulante no es un trabajo indigno', Lozano se encargó de defender a su ex compañero de trabajo.



“Son muchos los Lemmons que sufren este viacrucis. Algunos que con plata o sin plata, no quieren limitar ni detener su dinámica de trabajo. También deben abarcar las familias, las cuales deben aportar todo su amor, acompañamiento y afecto”, concluye.

