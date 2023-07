Gerly Hassam Gómez, mejor conocido como Hassam, y Juan Ricardo Lozano, conocido como ‘Alerta’, son dos de los humoristas colombianos más reconocidos del país.



Sin embargo, se ha rumoreado por varios años que dichos comediantes tienen una relación muy compleja, pues hace unos años se pelearon y causaron bastante incomodidad a varias personas.

Sábados Felices, uno de los programas de comedia más famosos de Colombia. Foto: Caracol Televisión.

Todo este conflicto entre comediantes inició cuando Hassam dijo en una entrevista en el show de Juanpis González, que había tenido un agarrón con un colega en el año 2020.



“En el 2020 me robaron, me agarré con la gon… de ‘Alerta’. No, deje ese pir… Es que uno dice algo y saltan allá porque como no tienen likes, entonces uno dice alguna cosa y la gente se aprovecha. Haz el show, bebé, aprovéchate ahora”, dijo el humorista Hassam.



Días después, ‘Alerta’ comentó sobre todo lo que ocurrió en el show del personaje que interpreta Alejandro Riaño. En este mensaje escrito por redes sociales dejaría estipulado la rabia que le tiene a uno de los comediantes más famosos de la actualidad.

“Rastrero Hassam, déjeme quieto. No voy a caer en la trampa de su odio, lo invito a una audiencia pública por cualquier medio para que de frente la gente se dé cuenta de cuál de los dos es la gono… Estudie algo para que el tema de sus entrevistas no sea yo”, dijo ‘Alerta’ por medio de sus redes.



No obstante, en una entrevista unos años después, en el programa de televisión ‘Lo Se Todo’ el famoso ‘Alerta’ expresó que ‘Sábados Felices’, su lugar de trabajo, fue un espacio donde pudo compartir varios momentos con Hassam y dejó claro que no todo fue malo como lo hacen ver por su pelea.



“Hay una nube que Hassam no alcanza a ver. No todo fue malo, en su momento hubo cosas maravillosas”, dijo el comediante, que ha hecho reír en más de una ocasión a los colombianos.

Además, dejó claro que siempre lo mejor es hablar de las cosas positivas y olvidar las cosas malas con las que se pueden llegar a identificar. También, dejó estipulado que no cerraría las puertas a una colaboración con Gerly Hassam Gómez.



“Abiertas las puertas. Para las que sea mi ‘ñero’, para las que sea”, concluyó el popular personaje.



Es de gran importancia recalcar que Hassam llegó al programa de comediantes por casualidad y desde ese entonces pudo obtener muchos premios que enaltecen su forma de reír a las personas.



Para ser exactos, pudo ganar en 11 ocasiones ‘Sábados Felices’. Un récord que ningún otro humorista ha podido conseguir, ya que por medio de sus personajes hizo gozar y reír a más de un colombiano todos los sábados.

‘Mandíbula', estrella de Sábados Felices, reaparece en conmovedor video | El Tiempo

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

