La 'rapunzel ucraniana' que tiene una cabellera de 1,8 metros

@alenuwka_longhair / Cuenta de Instagram

"Probablemente me volveré loca. Viviré como quiero, y no como debería", dice la 'instagramer' en una de sus publicaciones. Y así lo demuestra la joven mujer, de 34 años, quien, según 'Daily Mail', ha cosechado su melena desde los cinco años y hoy es madre de Valeria y Miroslava, ambas de siete años de edad. A pesar de todo el trabajo que implica tener así su pelo, no tiene planes de cortarlo.