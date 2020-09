Alemania confirmó caso de peste porcina africana en su territorio

Aunque en este momento el nuevo coronavirus es una de las preocupaciones centrales del mundo (ya hay más de 28 millones de personas infectadas y murieron más de 900.000), hay otros males que también despiertan la atención de científicos y médicos.



En las últimas horas, Alemania dio a conocer que reportó el primer caso de peste porcina africana (PPA) cerca de su frontera con Polonia, en el este de su territorio.

Al parecer, el virus fue detectado en la región de Brandeburgo, que es vecina a Berlín. Un jabalí habría sido el portador, pues los científicos hallaron señales de la PPA en sus restos.

Las autoridades advierten que esta es una señal preocupante en un país donde la cría y el comercio de cerdos están muy desarrollados, según anunció el jueves la ministra de Agricultura Julia Klöckner.



Este primer caso confirmado es una mala noticia para la economía del país que desde ya se enfrenta a una crisis debido a las medidas de confinamiento y aislamiento social que se tomaron para hacerle frente a la aparición del nuevo coronavirus.

Los ganaderos alemanes serían los principales afectados, pues este hallazgo podría poner en peligro las exportaciones de cerdo al extranjero, en particular a Asia. El virus, que provoca hemorragias mortales en la mayoría de los casos en animales contaminados, se ha detectado desde hace varios meses en jabalíes en Polonia.



Alemania incluso había levantado una valla electrificada de más de 100 kilómetros en la frontera para impedir la entrada de animales infectados en su territorio. Además, en los últimos meses se han tomado medidas drásticas en ese país, como la utilización de perros rastreadores, formados para encontrar jabalíes muertos, o incluso drones.



Lo más probable es que a partir de este descubrimiento haya una prohibición temporal de exportar cerdos a las criaderos de esta región, con el fin de evitar la propagación de la PPA.



A pesar de todo, en términos de salud pública, las autoridades han dado un parte de tranquilidad. Este virus, como el consumo de carne infectada, no son "peligrosos para el ser humano", recordó la ministra Klöckner. "Para el consumidor, incluso la carne contaminada puede comerse sin problemas", aseguró.



Así pues, la prioridad en el sistema de salud alemán continúa siendo el nuevo coronavirus y evitar que haya una segunda ola. Aunque las cifras de estas últimas semanas no son comparables con la llegada del primer pico, ese país sí ha registrado un alza en los números de casos nuevos.



Según los datos de la universidad Johns Hopkins, en los últimos días se han registrado cerca de 1.700 infecciones diarias. Alemania ya acumula más de 258.000 casos totales y más de 9.300 muertes por covid-19.

*Con información de AFP