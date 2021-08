Desde Alemania, Rebecca Sprößer habla de su expulsión de Colombia

Rebecca Sprößer, una alemana que tomó notoriedad por unirse a la primera línea de Cali, fue expulsada del país hace unos días.



Su salida tuvo un preámbulo complejo: días antes le habían disparado a uno de sus compañeros de la primera línea. Él falleció justo cuando Rebecca iba rumbo a Alemania.

Desde el país europeo, y con un veto de diez años de prohibición para pisar territorio colombiano, la alemana concedió una entrevista al medio 'W Radio'.

Rebecca Linda Marlene Sprösser y Jhoan Sebastián Bonilla, quien murió por impactos de bala. Foto: Archivo Particular

"He sido una persona muy diferente, personalmente me he sentido muy latina y por eso siempre he tenido esa admiración por Latinoamérica, especialmente Colombia, entonces cuando terminé mi bachillerato me dediqué a viajar y a estudiar", puntualizó. Dijo que en el país "hay mucho amor, personas con mucho sentimiento y patriotas. Hay comentarios hirientes que me duelen, pero en el país también existe mucho odio y resentimiento".

También llamó la atención que, según dijo, su estancia en Colombia aún era de carácter legal incluso antes de ser deportada: "Yo tengo mi pasaporte, pero siempre lo dejaba en el lugar donde me estaba quedando, entonces mi pasaporte en estos momentos está en Cali. Además, mi visa está válida para quedarme por tres meses, en todo momento estuve con visa legal".

'Quería saber lo que estaba pasando'

Rebecca indicó que, durante su estancia en Cali, le pidieron apoyo para 'Puerto Resistencia', ante lo cual accedió.



"Para mí fue un momento importante en mi vida, quería saber hasta el fondo lo que estaba pasando", puntualizó.

Rebecca Linda Marlene Sprösser en el momento de su expulsión. Foto: Archivo particular

"Yo ayudé mucho con la comida de los muchachos, pedía donaciones. Esas personas en Puerto Resistencia han vivido cosas terribles y estaban un poco traumatizados y con mucho miedo. Ellos me contaban lo que sentían y luego se convirtió en una gran amistad", afirmó.



Ella se consideró como la persona "más pacífica de este mundo", por lo tanto, no estaba en Colombia con propósitos bélicos. "Solo me quiero juntar con personas que piensan como yo lo hago. Vi muchas noticias falsas que recibimos armas y dinero y eso nunca pasó".



Sobre la muerte de Jhoan Sebastián Bonilla, su amigo de la primera línea y a quien le dedicó unas profundas palabras hace varios días, dijo: "yo quiero encontrar la verdad y no voy a parar nunca hasta que haya justicia. Los dos recibimos amenazas de muerte y por eso nos fuimos de Puerto Resistencia".

Para ella, la muerte de Bonilla no fue producto de un atraco, sino que "fue un asesinato".



“Estoy 100 % segura que fue un asesinato a sangre fría por su participación en el paro, eso no fue ningún hurto ni intento de hurto", enfatizó.

Rebecca Sprösser apoya Primera Línea en Cali. Foto: Rebecca Sprösser

