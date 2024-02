Aleks Syntek recordó porque no quería volver a ser entrenador de 'La Voz Kids'

Hace unos días inició la segunda fase de 'La Voz Kids' en la que los jurados deben escoger entre batallas a quienes consideran sus participantes más competitivos para terminar de consolidar los equipos.



Sin embargo, esta ha sido una de las etapas más duras hasta el momento, ya que los entrenadores han dejado claro que allí se sacrifica mucho talento, como lo confirmó recientemente Aleks Syntek.

El mexicano tuvo que elegir a quién debía dejar en el show de canto, despidiéndose de dos talentos que no debían irse, pero que la modalidad del programa lo obliga a hacerlo.



Sara, Salomé y Juanita fueron las tres contrincantes, que más que ser una competencia, hicieron una gran presentación con sus destacadas voces en la tarima del Diamante.



Las niñas interpretaron 'No renunciaré' de Alci Acosta, un clásico bolero publicado en 1977, que relata la lucha por mantener los efectos del amor con la pareja y perseverar el sueño de permanecer juntos. Un tema no solo reconocido por su emotiva letra, sino por su gran exigencia vocal, debido a los altos y la entonación que exige.



Criterio que reconoció la asesora del jurado, Catalina García, al señalar que fueron muy 'valientes' en asumir el gran reto de llevar la canción versionada a la ranchera y para la que se prepararon bastante.



"Es una canción difícil de cantar y hay unos cambios técnicos, entonces, de verdad que las felicito porque es un reto bien complejo, lo que ustedes acaban de hacer es muy valiente", afirmó la vocalista de 'Monsieur Periné'.

Acto seguido, Syntek señaló el sentimiento que le había provocado escucharlas: “Se me enchina la piel de la emoción. Son una fuente de sanación en esta emisión de ‘La Voz’”, fueron las primeras palabras.



Sin embargo, y tras la retroalimentación de los demás jurados, el momento de decidir quién continuaba en la competencia llegó y el mexicano tuvo que comunicar la dura decisión, no sin antes recordar porque no quería volver a ser entrenador del reality.



"Miren, yo ya había sido 'coach' en México en alguna ocasión y ya no me acordaba porque ya no quería ser coach… Es que es una crueldad para uno tener que elegir entre talento, talento y talento".



Y añadió: "Todas tienen mucho futuro y van a triunfar. Las que se quedan fuera de las batallas no se me achicopalen, y sigan adelante. Son muy valiosas", explicó el autor de 'Te soñe'.



Finalmente, el cantante escogió a Juanita como la ganadora que sigue en el programa para enfrentarse en las superbatallas, despidiendo a Sara y Salomé.

