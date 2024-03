Aleks Syntek expresó sus palabras de agradecimiento en la recta final de 'La voz kids'

La voz kids’, será el 22 de marzo, y un nuevo niño se llevará el premio mayor que será 150 millones de pesos para estudios universitarios y grabar un sencillo musical con Universal Music. A través de las redes sociales de ‘Caracol Televisión’, se ha dado a conocer que el final de la temporada del 2024 de ‘’, será el 22 de marzo, y un nuevo niño se llevará

Los dos participantes que queden en segundo y tercer lugar también recibirán dinero para la educación superior, los valores son de 100 y 50 millones de pesos.

Este año, los entrenadores que estuvieron a cargo de los equipos fueron Andrés Cepeda, Greeicy Rendón y Aleks Syntek.

En la noche del 18 de marzo, los tres semifinalistas del equipo de Syntek dieron lo mejor de sí mismos en el escenario; Juanita Botero, Matías Gaviria y Matías Hernández, deslumbraron con sus presentaciones.

Al final, el cantante mexicano eligió a Matías como el finalista de su equipo, y se enfrentará el viernes 22 de marzo a los pupilos de Greeicy y Cepeda.

Aleks Syntek se despide de ‘La voz kids’

En el mismo capítulo, Aleks Syntek aprovechó para agradecer al ‘reality’ de ‘Caracol Televisión’ por la invitación y de paso expresó lo mucho que extrañará a los niños y cada una de las personas que lo acompañaron en estos meses.

“Yo soy casero y soy de pertenencias, me habitúo y ahí me quedo y no me muevo. Me va a costar mucho trabajo extrañarlos tanto, a mis ‘coaches’, a mis conductores, a mis chichos, y a los niños. De hecho, a los chicos que ya han salido de la participación los llevo en el corazón”, expresó.

“Cada persona que se cruza en tu vida no es casualidad. El destino es sabio, y sabe por qué, y cada persona te va dejando cosas importantes y valiosos. Yo me voy comprobando que los seres humanos más felices son los que les gusta servir a los demás”, dijo el intérprete de ‘Duele el amor’.

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

