Aleks Syntek: esto dijo jurado de ‘La Voz Kids’ sobre supuesto acoso a menor en 2018

El cantautor mexicano Aleks Syntek es uno de los actuales jurados del concurso de canto para niños ‘La Voz Kids’, que inició el pasado 9 de enero, en el cual está acompañado por Greeicy Rendón y Andrés Cepeda para elegir a los mejores talentos infantiles del país.



Sin embargo, en las redes sociales los internautas han estado haciendo varios comentarios que cuestionan la presencia del mexicano en el ‘reality’, puesto que en 2018 el artista fue el protagonista de una presunta denuncia que impuso un joven influenciador contra él.

Por medio de Instagram, el joven conocido como Lemon Brick, que en ese entonces tenía 17 años, compartió unas historias en las que revelaba algunos de los supuestos chats con Aleks Syntek, los cuales parecían muy normales al inicio, pero luego se habrían tornado un poco incómodos, según lo que comentó el influenciador.



Esto decían los supuestos chats de Aleks Syntek con el joven británico



En los pantallazos compartidos, el artista se habría presentado como un cantante mexicano, le dijo que estaría encantado de ser su amigo, que quería visitar Manchester algún día y le enviaría su perfil de Spotify para que el influencer pudiera escuchar su música.



Tras esto, el adolescente le preguntó: “Entonces, ¿qué hace un músico tan grande hablando conmigo?”. A lo que Syntek le habría respondido que amaba la música británica, que tenía muchos amigos y héroes del lugar “I like cute British like you”, que traduce a “Me gustan los británicos lindos como tú”.



A lo que el influencer le cuestionó: “¿Emm, cute?”, y el cantante le habría dicho: “Sí, ¿eso es malo?”, y “Ok sexy haha”. Luego, Lemon Brick expresó: “Y eso es peor”. Según lo compartido en redes sociales, la conversación terminaría con un par de mensajes del mexicano que al parecer decían: “Estoy bromeando. Diviértase Sr. Lemon, disfruta la vida. Evite los malos juicios”.

Los supuestos chats. Foto: Imágenes tomadas de redes sociales

Tras la polémica, el artista aclaró lo que había sucedido en los medios de comunicación, expresando que siguió los consejos de un abogado, quien le había dicho que era mejor no tomar acciones legales.



“Ni demandes, ni te defiendas, ni nada, mejor quédate calladito. Es bien feo no tener derecho a réplica, pero entre más hablara del tema, se iba a hacer más grande y lo mejor era dejarlo contenido porque me estaba haciendo mucho daño”, dijo Syntek en una entrevista con Yordi Rosado.



Finalmente, el cantautor dijo: “Nunca pisé un juzgado, no hubo una acusación real. Yo creo que el público mexicano no se la compró, las muestras de cariño y soporte de la gente para mí han sido muy grandes en México, pero en el extranjero sí me hicieron mucho daño porque la idea que se quedaron en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Argentina y España de mí es que: ‘este cuate andaba acosando’”.

La verdad detrás del escándalo en redes | Aleks Syntek | La entrevista con Yordi Rosado

