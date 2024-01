Aleks Syntek, de La Voz Kids, se defiende de señalamientos de 'grooming'

El reconocido cantante Aleks Syntek, actualmente coach en 'La Voz Kids, Colombia', se ha visto envuelto en una controversia tras ser acusado de 'grooming' hacia su esposa, Karen Coronado.



Este señalamiento surge luego de que Syntek revelara detalles sobre el inicio de su relación con Karen en el podcast de su cuñada, Ingrid Coronado.

Comienzos de una relación polémica



Aleks Syntek narró cómo comenzó a hablar con Karen cuando él tenía 23 años y ella apenas 16.



Durante el podcast, el cantante relató el momento exacto en que conoció a su futura esposa, describiéndolo en el contexto de su canción 'Tú necesitas'. Según Syntek, el encuentro tuvo lugar en un popular club nocturno, el Bulldog, donde vio a Karen, aún menor de edad, bailando sola.



"Estaba yo en el antro de moda, que era el Bulldog. Karen estaba de colada porque no estaba en edad de poder entrar. Yo me estaba pasando una noche aburrida, ya tenía planeado pedir el coche, cuando volteo y veo en una esquina a una güerita bailando sola. 'Es que no puede ser que nadie te vio'", relató el cantante.

Esta revelación generó una ola de críticas hacia Syntek, con acusaciones de haberse acercado a una menor de edad con intenciones románticas. Algunos críticos lo calificaron de 'manipulador' y hasta de 'hipócrita'.



Sin embargo, Syntek no se mantuvo en silencio ante las acusaciones. A través de su cuenta oficial en X, defendió su relación y matrimonio con Karen, argumentando que quienes lo criticaban tenían "mentes retorcidas" y juzgaban la situación basándose únicamente en sus propias percepciones y prejuicios, sin buscar entender la realidad completa.

La respuesta de Syntek y reacciones posteriores



En un esfuerzo por contrarrestar las críticas, Syntek expresó su confianza en que la bondad supera la maldad en el mundo.



En un mensaje dirigido a sus detractores, afirmó: "El mundo está muy enfermo. Sin embargo, hay más gente buena que mala en la humanidad y al final la bondad y la verdad perseveran. 'busca tu tribu y sé feliz'".



No obstante, este mensaje no fue bien recibido por la comunidad en línea. Ante una avalancha de comentarios negativos, Syntek optó por eliminar la publicación de su perfil.

Pese a la controversia, Syntek continúa su carrera en el mundo de la música y la televisión. Actualmente, además de su rol en 'La Voz Kids, Colombia', promueve una nueva versión de su éxito 'Mis impulsos sobre ti', esta vez en colaboración con el artista Pepe Aguilar.

