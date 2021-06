Alejandro responde a Ester Exposito tras los rumores de su ruptura

La española, Ester Exposito, y el mexicano, Alejandro Speitzer, desmienten el rumor difundido por el medio 'TV Notas' respecto a que los actores habrían terminado por 'la mala actitud' de la actriz mientras ella estuvo manteniendo el departamento que comparten o compartían en Madrid.

Desde el 2019 la pareja se había convertido en una de las favoritas de los amantes de redes sociales y series. Pero Alester, como se denominaba a la relación, ha estado envuelta en comentarios sobre su supuesta ruptura en los últimos días. Los motivos son desconocidos aún pero no han faltado comentarios y rumores en redes sociales y medios.

Historia en el perfil de Instagram de la actriz española Foto: Instagram

La actriz Ester Expósito salió a desmentir todo uno de los rumores difundido por el medio sensacionalista que aseguraba que Alejandro era un 'mantenido'.



"Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él", escribió en una historia de Instagram.



Agregó también que normalmente no respondería estos rumores pero que tuvo que hacerle un alto pues esta información ha repercutido en la vida diaria de Alejandro, a quien describe como "una de las mejores personas que ha conocido en su vida".



Exposito añade que el actor "(Alejandro) sólo se merece lo mejor que haya en el mundo y yo lo apreciaré y admiraré siempre, independientemente de que sea mi pareja o no".



Por su parte, Alejandro respondió horas después en sus redes sociales citando el mensaje de Exposito. "Lo que has escrito ha sido abrazo al alma. Eres una mujer ejemplar y maravillosa en todo sentido. Agradezco las palabras con las que me defines; el cariño y admiración y respeto mutuo" escribió y finalmente le agradeció.



Los actores nunca mostraron detalles de su relación a la prensa. Se veían acompañados en los eventos y compartían algunos románticos momentos con sus fans. Pero hace unas semanas, los seguidores dejaron de ver la interacción entre ambos actores en redes sociales.



La ruptura fue una realidad cuando se les vio en una misma gala de Bvlgari, una marca de lujo de la que son embajadores, en Milán. A pesar de estar en el mismo evento, ambos se evitaron a toda costa durante la gala.