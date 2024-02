Alejandro Sanz sorprende a su hija Manuela en su graduación: ‘Qué bonita inocencia’

En las últimas horas, Alejandro Sanz se volvió tendencia en las redes sociales al sorprender a su hija mayor, Manuela, en el día de su grado. Ella es la primogénita del cantante español y de la modelo mexicana Jaydy Michel, quien estaba culminando sus estudios en moda.

El intérprete de 'Amiga Mía' mostró en su Instagram que le había comentado a la joven de 22 años que no podría asistir a su grado el 10 de febrero. En ese momento, él le comentó que estaba muy orgulloso de ella y que le daba pena perderse este día.



Sin embargo, Manuela, consiente del trabajo de su padre, le contestó: “ya papi, me imaginé. No pasa nada”. Lo que no sabía la joven es que su padre tenía toda una sorpresa para ella y logró viajar desde España a México para ver su grado.



Previo a entrar al salón donde se harían las pasarelas y la exposición de arte, el cantante le envió el siguiente mensaje a su hija: “¿En serio creías que unos cuantos miles de kilómetros me iban a impedir estar contigo en un día tan especial para ti?”.

Al instante, el cantante ingresó a la sala donde estaba su hija con su madre, mientras llevaba un ramo de flores en la mano. Al verlo, Manuela se quebró y comenzó a llorar, mientras el artista no dejaba de abrazarla.



Luego de este emotivo momento, el español la acompañó a recibir su diploma y se tomaron varias fotografías juntos. “Qué bonita inocencia, la tuya, mi niña”, escribió en la publicación.



Además, agregó: “Sorprenderte es mi deporte favorito y mi premio, tu felicidad. Ya lo sabes, ni miles ni millones de kilómetros me impedirían estar contigo en un día tan especial. Feliz graduación, vida mía. Te amo”.

Como era de esperarse, esta grabación se volvió bastante popular y miles de internautas han confesado que lloraron al ver la gran sorpresa que le tenía a su hija.



"Me hizo llorar ese video, ojalá todos los padres fueran así"; "De repente se hizo pequeña y soltaba pucheritos frente a su papá"; "Yo si lloré. ¡Qué vivan los padres presentes y amorosos!", son algunos de los mensajes más destacados.

