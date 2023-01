La nueva canción de Shakira junto a Bizarrap ha despertado una ola de apoyo hacia la colombiana, pues es la tercera pista que estrena tras la ruptura con el futbolista Gerard Piqué.

'Te Felicito' y 'Monotonía' fueron los sencillos que la antecedieron, con los cuales la barranquillera volvió al ruedo con letras claras de desamor por la separación que vivió del padre de sus dos hijos, Milán y Sasha.

Esta vez quiso enviar un mensaje claro al lado de Bizarrap, el famoso productor que ha cosechado grandes éxitos con su proyecto ‘Bzrp Music Sessions’. En pocas palabras, el argentino invita a artistas de distintos géneros para componer una 'tiradera' o pista que se caracteriza por fuertes críticas. Ya había pasado por su estudio Residente para lanzarle pullas a J Balvin.

Ahora, Shakira 'disparó dardos' contra Piqué y su novia Clara Chía. En unos de los versos emplea la palabra 'salpique' y en otro haría referencia directa a Chía al decir "tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena".

(Además: Shakira y Bizarrap: escuche la canción con duras pullas a Piqué y Clara Chía).

La reacción de Alejandro Sanz

Alejandro Sanz es uno de los grandes amigos de la colombiana; trabajaron en las canciones 'La Tortura' y 'Te lo agradezco'.

Tras el lanzamiento de la 'tiradera', el español escribió un escueto mensaje en su cuenta de Twitter que, para muchos internautas, expresaría su sentir al oír la pista de su amiga.

"Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!", expresó.

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

La intérprete de 'Waka Waka' le había manifestado su cariño semanas atrás, justo cuando Sanz cumplió 54 años. "Recordándote en tu día, querido amigo. Feliz Cumpleaños @AlejandroSanz", dijo en sus redes sociales y lo acompañó de una foto de hace bastantes años.

Recordándote en tu día querido amigo. Feliz Cumpleaños @AlejandroSanz pic.twitter.com/hu90UHnK8x — Shakira (@shakira) December 18, 2022

(Puede leer: El 'Kun' Agüero y Antonela Roccuzzo, del lado de Shakira: así muestran su apoyo).

Además de Sanz, otro que habría quedado sorprendido con la canción fue el reconocido 'streamer' Ibai Llanos, uno de los más íntimos amigos de Gerard Piqué.

"Madre de mi put... vida. (...) Es un temazo", manifestó durante una de sus transmisiones de la plataforma Twitch.

Yo 5 minutos de la session de Shakira: pic.twitter.com/7H04RvSXfz — Ibai (@IbaiLlanos) January 12, 2023

La letra completa de la nueva canción de Shakira

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato que yo debí botar ese gato



Una loba como yo no está pa' novatos

Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú



Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques

Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo sólo hago música perdón que te salpique



Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan



Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú



Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas, hazme caso

Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo



Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio



Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven, aquí me siento un rehén. Por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres tráetela a ella que venga también.



Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, pa' tipos como tú



A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú

También puede leer:

- La 'tiradera' de Shakira contra Piqué y los memes que deja su nueva canción.

- Video: así fue el primer encuentro entre Shakira y Piqué del 2023.

- Shakira: así reaccionaron los famosos a su nueva canción.

Tendencias EL TIEMPO