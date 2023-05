Alejandro Sanz, el ganador de 24 Grammys Latinos y cuatro Grammys anglo, hizo una declaración por medio de sus redes sociales que dejó a la audiencia bastante preocupada.



Por medio de su cuenta de Twitter, el cantante de 'Corazón Partío' aseguró que no se encuentra bien:



"No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", expresó el artista.



No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

La preocupación y solidaridad que expresaron sus fanáticos y seguidores luego de sus declaraciones se hizo visible: "Te entiendo y te abrazo fuerte", "El reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!", "Te queremos, Alejandro. Gracias por mostrarte como eres. Eres muy fuerte", "Te entiendo maestro. Hoy perdí a mi mamá", "Siempre las respuestas están dentro de nosotros".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS