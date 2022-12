Alejandro Riaño, uno de los comediantes más importantes del país, anunció la despedida de su icónico personaje, ‘Juanpis González’, un joven de clase alta que tiene un show de invitados y fue protagonista de una serie en Netflix. ¿Cuándo será el fin?

La triste noticia para sus seguidores y admiradores es que todo parece indicar que no falta mucho, pues el comediante en octubre de 2021 reveló en una entrevista con ‘EL TIEMPO’ que uno de sus planes era dar por finalizada su interpretación.



Sin embargo, no fue hasta este año que el humorista detalló que al finalizar la gira de su show de Navidad, el mundo se despediría de ‘Juanpis González’.



“En Colombia ya la estamos terminando con las tres ciudades que nos quedan, porque hay algunas a las que no volvemos que son Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Manizales y Armenia que ya estuvimos y nos faltan Pasto, Cúcuta y Popayán. Ya iniciamos con nuestra gira por Estados Unidos, Centroamérica, Europa y ojalá Australia. Apenas termine esta última, al otro lado del mundo, acabo el personaje”, dijo en una entrevista al portal ‘HSB Noticias’.

Por lo tanto el final será en el 2023. Ante la decisión, Alejandro Riaño también dijo que el personaje no se va para siempre, porque puede que aparezca “cada cuatro años, por lo menos con un debate presidencial”.



De hecho, ‘Juanpis González’ quiere llegar a entrevistar al mandatario venezolano Nicolás Maduro.



“Estoy un poco cansado de estar en las pantallas y le estoy dando una muerte bonita al personaje para empezar a trabajar desde atrás, que es lo que me gusta realmente”, finalizó.

